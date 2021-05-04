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Hacker'lar TEKNOFEST Hack İstanbul'da sınırları zorlayacak

Siber yeteneklerin kıyasıya mücadele edeceği Hack İstanbul için başvurular başladı.
 04 Mayıs 2021 22:19
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Hacker'lar TEKNOFEST Hack İstanbul'da sınırları zorlayacak

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde Hack İstanbul yarışması düzenlenecek.

Yarışmada hacker'lar, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryolarıyla sınırları zorlayacak.

Hacker'lar yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabilecek.

Son başvuruları 30 Haziran 2021'e kadar yapılacağı Hack İstanbul, 3 aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Farklı alanlardaki becerileri ile meydan okuyacaklar

Yarışmacılar, 16 Temmuz'da 24 saat sürecek ön seçim aşamasında web güvenliği, kriptografi, adli tıp ve tersine mühendislik gibi farklı alanlardaki becerileri ile meydan okuyacak.

Başarılı olan takımlar, 30 Temmuz'da düzenlenecek ikinci etapta farklı zorluk ve karmaşıklık seviyelerine sahip 18 saatlik CTF yarışmasının hem çevrim içi hem de çevrim dışı aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayacak.

Çevrim içi aşamada ikili analiz, kriptografi, tersine mühendislik, web güvenliği, adli tıp, stenografi, OSINT, cep telefonu ve programlama yetenekleri gibi konular yer alacak.

İlk 10 takım TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak

Zorlu mücadele, 24-25 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek büyük final etabı ile son bulacak. Hack İstanbul'un finalinde CTF'yi kazanan ilk 10 takım, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İstanbul'da yarışacak ve kazananların ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alması bekleniyor.

Birincinin 7 bin dolar, ikincinin 4 bin dolar, üçüncünün ise 2 bin dolar ödül alacağı Hack İstanbul'a kayıtlar, www.hackistanbul.com adresi üzerinden yapılabilecek.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlere geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmaları için fırsatlar sunmaya devam ediyor.

21-26 Eylül'de İstanbul'da

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar, 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, aralarında Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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