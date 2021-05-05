Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Serkan Fıçıcı'nın konuğu olarak Akşam TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk öğretmenler için ek atama konusuyla ilgili olarak "Onların talepleri bizim taleplerimiz. "Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilir?" diye kendi aramızda görüşüyoruz." dedi.

NEDEN MARLON BRANDO?

#20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akımda Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı. Bakan Selçuk buna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor ama ben hem bu 'challenge' muhabbetine dikkat çekmek hem de küçük bir gülümseme olsun küçük bir nükte olsun istedim. Bugünlerde hepimizin gülmeye ihtiyacı var."

KOVİD-19 SALGINI ETKİSİNDE EĞİTİM

Bakan Selçuk koronavirüs salgını döneminde eğitim faaliyetlerine ilişkin, "Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Pandemide OECD ülkeleri içerisinde en fazla okul kapatan 4. ülkeyiz. Bu bize Türkiye'nin çok kontrollü gittiğini gösterir. Türkiye önce sağlık ilkesini çok fazla dikkate alıyor."

UZAKTAN EĞİTİMDE NE DURUMDAYIZ?

Uzaktan eğitimde tatmin edici sonuçların alındığını belirten Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerimiz ve ailelerimizle çevrimiçi görüşmeler yapıyoruz. Onların uzaktan eğitim süreciyle ilgili geri bildirimleri almaya devam ediyoruz."

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

EK ATAMA OLACAK MI?

AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldığını belirten Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız."

İL DIŞI TAYİNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il dışı tayinlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak."

SINAV TAKVİMİ İPTAL OLACAK MI?

Öğrencilerin merakla beklediği sınavların iptal olup olmayacağı konusuna değinen Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız."