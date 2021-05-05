1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak."
 05 Mayıs 2021 00:20
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Serkan Fıçıcı'nın konuğu olarak Akşam TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk öğretmenler için ek atama konusuyla ilgili olarak "Onların talepleri bizim taleplerimiz. "Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilir?" diye kendi aramızda görüşüyoruz." dedi.

NEDEN MARLON BRANDO?

#20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akımda Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı. Bakan Selçuk buna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor ama ben hem bu 'challenge' muhabbetine dikkat çekmek hem de küçük bir gülümseme olsun küçük bir nükte olsun istedim. Bugünlerde hepimizin gülmeye ihtiyacı var."

KOVİD-19 SALGINI ETKİSİNDE EĞİTİM

Bakan Selçuk koronavirüs salgını döneminde eğitim faaliyetlerine ilişkin, "Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Pandemide OECD ülkeleri içerisinde en fazla okul kapatan 4. ülkeyiz. Bu bize Türkiye'nin çok kontrollü gittiğini gösterir. Türkiye önce sağlık ilkesini çok fazla dikkate alıyor."

UZAKTAN EĞİTİMDE NE DURUMDAYIZ?

Uzaktan eğitimde tatmin edici sonuçların alındığını belirten Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerimiz ve ailelerimizle çevrimiçi görüşmeler yapıyoruz. Onların uzaktan eğitim süreciyle ilgili geri bildirimleri almaya devam ediyoruz."

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

EK ATAMA OLACAK MI?

AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldığını belirten Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız."

İL DIŞI TAYİNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il dışı tayinlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak."

SINAV TAKVİMİ İPTAL OLACAK MI?

Öğrencilerin merakla beklediği sınavların iptal olup olmayacağı konusuna değinen Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız."

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi
05 Mayıs 2021 00:21		 Kayseri'de iki öğretmen vefat etti
02 Mayıs 2021 22:30
Öğretmen husumetli olduğu komşusunu bacağından vurdu
02 Mayıs 2021 16:11		 Ağaç gölgesi sınıf, kaporta kara tahta
02 Mayıs 2021 08:30
16 yıllık öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti
30 Nisan 2021 20:03		 Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
30 Nisan 2021 00:04
Uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
29 Nisan 2021 20:18		 Genç yaşta kanseri yenen öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
29 Nisan 2021 11:28
Okul müdürleri okula gitmeyecek
28 Nisan 2021 23:08		 Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması
28 Nisan 2021 22:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - 2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar00:21 - Emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi00:20 - Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama00:13 - Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller00:05 - G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke belirlendi00:01 - 5 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
00:00 - Ramazanda umut var23:59 - İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü görevden alındı23:24 - AK Parti Sözcüsü Çelik: Yine Yassıada zihniyeti hortlamış23:20 - Bakan Gül, infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı23:17 - Beşiktaş, borsada da rakiplerini geride bıraktı23:14 - Cengiz İnşaat: Cevizlik Taş Ocağı bakanlık tarafından seçildi
23:05 - BioNTech'ten hisse rekoru! 18 ay içerisinde tam 14 kat arttı23:03 - Bakan Selçuk, 20'li yaşlar akımına böyle katıldı, takipçilerini gülümsetti22:41 - Belediyenin yaptığı müzik yayını polis tarafından sonlandırıldı22:38 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü22:36 - AK Partili Bekle, intihar eden askerin ailesini ziyaret etti
22:23 - Uzmanlardan internetten altın alanlara uyarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi
2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
5 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Ramazanda umut var
G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemekten sonra meyve yemek 2
camide biber gazı 4
ingiltere'de garip salgın deneyleri 2
Gözü yolda kalmak 1
yazmaya ara vermek 2
kadınlar neye aşık olur 3
şıklardan yola çıkmak 2
bunu böyle denesem nasıl olur ki acaba 1
tıpta deontoloji 2
fifi 2
SON İLANLAR
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 148 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji 2 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Çobanlar Taşımacılık Geçici 3 İşçi Alacak
New York Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Münih Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam