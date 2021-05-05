Haber spikeri Teoman Alili koronaya yenildi
|05 Mayıs 2021 07:52
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Koronavirüse yakalanan Teoman Alili, İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Alili, sosyal medya hesabından son paylaşımını 17 Nisan'da yapmış ve "Eee pozitif olalım dedik ama kovidi kastetmemiştik. Mecburi izolasyon süreci başladı" ifadeleriyle test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu.
Teoman Alili kimdir?
15 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. İlkokulu Vatan İlkokulu'nda ortaokul ve liseyi Rıfat Canayakın Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında lisanslı basketbolcu olarak çeşitli takımlarda spor yaptı. Üniversite eğitimi için Makedonya Kiril Metodi Üniversitesi Yüksek Basketbol Antrenörlüğü bölümüne girdi. Öğrencilik yılları zamanında aktif olarak Yugoslavya iç savaşını yaşadı, Yugoslavya'nın birliğini savunan gruplarla birlikte çalıştı. 2000 yılından itibaren aynı zamanda Ulusal Kanal'da çalıştı. Ergenekon davaları döneminde gözaltına alındı ve Türk vatandaşı olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edildi.
Uzun süre yurt dışında yaşayan Teoman Alili Makedonya'da evlendi ve Türkiye'ye döndü. Yugoslavya Dersleri, Küresel Irkçılığın Kurbanları ve Balkan Hikayeleri isimli yayımlanmış üç kitabı olan Teoman Alili'nin Atatürk'ün Ata Yurdu Kocacık ve Adı Yasaklı Ülke isimli iki belgesel çalışması da bulunmaktadır.
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