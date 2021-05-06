Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor

Memurlar.net 11 Şubat'ta yayımlanan haberde, Uzlaştırmacı sınavı ile İSG sınavlarının tarihi çakıştığına dikkat çekilmişti.

Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavını 30 Mayıs 2021 tarihine erteledi.

ÖSYM de 3 Mayıs tarihinde açıklama yaparak 9 Mayıs tarihinde yapılacak sınavı 30 Mayıs tarihinde yapılacağını açıkladı.

Yani sınav tarihleri ertelendi ama kamu kurumları arasında iletişim olmadığı için sınav tarihleri bir kez daha çakıştı

Her iki sınava girecek olan adaylar, kurumların birbiriyle iletişim içine girerek çakışma sorununun çözülmesini talep ediyor.