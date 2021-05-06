Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
|06 Mayıs 2021 11:05
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Cumhurbaşkanlığının verdiği onaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2000 antrenör, 600 gençlik çalışanı, 50 psikolog, 652 yurt yönetim personeli, 473 spor uzmanı olmak üzere toplam 3 bin 775 sözleşmeli personel ihdası, 4 bin 346 işçi kadrosu ihdası yapıldı.
- Antrenör alımına yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık bölümlerinden
mezun olan ve en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük
belgesine sahip olanlar,
- Gençlik Çalışanı ve Yurt Yönetim Memuru alımına, yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar
- Psikolog alımına yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olanlar,
- Spor Uzmanı alımına ise en az lisans düzeyinde eğitim veren beslenme ve diyetetik, psikoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri ile yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar
başvuru yapabilecek
Personel alım ilanının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak Cumhurbaşkanlığı'nın yapmış olduğu pozisyon ihdasları, ilanın yayımı için önemli bir aşamayı oluşturuyor.
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