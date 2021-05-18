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Vali Dağlı: Korona ile mücadelenin baş aktörü hemşirelerimiz

Samsun'da Hemşireler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 'Covid-19 ile mücadelede olmazsa olmaz bir şekilde hemşirelerimiz sahadaydı. Çok aktif bir şekilde rol aldılar. Bu manada kendilerine müteşekkiriz. Bu mücadelenin baş aktörü hemşirelerimiz oldu' dedi
 18 Mayıs 2021 14:20
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Türkiye'de her yıl 12-18 Mayıs, Hemşireler Haftası olarak kutlanıyor. Korona virüs ile mücadele döneminde hemşire ve sağlık çalışanları pandemi ile en ön saftan mücadele ediyor. Hemşireler Haftası olması nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyük Konferans Salonu'nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşmasını gerçekleştiren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, "Hemşire arkadaşlarımız; kendini hemşirelik mesleğine adayan, çok geniş bir insan popülasyonunun, çok geniş bir halk kitlesinin kardeşi yerinde. Belirli ölçülerde mahremiyetine kadar bile bilen, kardeş ve dost olabilen, onunla dertleşebilen meslektir hemşirelik" dedi.

Covid-19 döneminde çok dramatik tablolar ile karşılaştıklarını ifade eden Başhekim Şen, "Ziyaret esnasında gördüklerimiz ve duyduklarımızla hem zaman zaman gururlandık, zaman zaman birlikte hüzünlendik üzüldük. Kendi suyunu hastasına veren hemşire arkadaşımızı, hastasının başının ucuna oturup sabaha kadar ağlayan arkadaşımızı, nöbeti bırakıp yarım saat sonra hastasını merak edip geri dönen arkadaşımızı da gördük. Hastası sıkıldığı için arkadaşıyla oyun oynayan arkadaşımızı da gördük. Bunların hepsiyle gurur duyuyoruz. Bunla bizlerin medarı iftiharımız. Bu ulvi mesleği yapan tüm arkadaşların gününü tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarımı da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Bu mücadelede en önemli aktör sizler oldunuz"

Korona virüs döneminde Samsun'da 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Vali Dağlı, "Hemşireler Haftamızı buruk da olsa kutlamamızı yapıyoruz. Hemşirelerimiz sağlık camiasının olmazsa olmazlarıdır. Doktorlarımızın yanında her zaman 24 saat esasına göre görevi başında olan ve hastaneye ilk girdiğimizde bir sağlık sorunu ile ilk karşılaştığımızda ilk karşımızda gördüğümüz meslek mensuplarımızdır. Nöbet tutan, sabaha kadar bekleyen, hastaların acısını kendi acısı gibi hisseden hemşirelerimize minnet, şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu manada Covid-19 ile mücadelede olmazsa olmaz bir şekilde hemşirelerimiz sahadaydı. Çok aktif bir şekilde rol aldılar. Bu manada müteşekkiriz. Yaklaşık 15 aydır süren bu mücadelede en önemli aktör hemşirelerimiz oldu. Bunun yanı sıra can kayıplarımız oldu. Samsun'da 12 sağlık çalışanımızı kaybettik. Zaman zaman üzücü hadiseler de oldu. Örneğin sağlıkta şiddet. Hepimizi gerçekten yaralayan, canımızı sıkan, bir o kadar da bizi üzen bir vahim olaydır. Cansiperane çalışan, kendini her şeyi ile ortaya koyan sağlıkçı arkadaşlarımızın bu şekilde şiddete maruz kalması gerçekten çok üzüntü vericidir" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Güney, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şule Akçay da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından hemşirelere başarı plaketi verildi. Etkinlik sonunda sağlık çalışanlarından oluşan bir müzik grubu hemşirelere müzik ziyafeti verdi. Çalınan şarkılar ile hemşireler hem günlerini kutladı hem de stres attı.
İhlas Haber Ajansı
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