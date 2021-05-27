Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir
|27 Mayıs 2021 11:10
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İbrahim Tatlıses, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında açıklamalarda bulundu. Bir dönem programında Oğuz Yılmaz ile gerginlik yaşayan Tatlıses, "Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun inşallah" dedi.
"İnşallah hakkını bana helal etmiştir" diyen Tatlıses "Aramızda bir tartışma geçti. Ben ettim, cennettik olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
İşte İbrahim Tatlıses'in açıklamalarından satır başları.
"Hülya Avşar çok özel bir insandır. Ona söylenen her sözü üstüme alırım. Onu seviyorum ve sayıyorum. Her gün arayıp sağlığımı sorar. Böyle bir arkadaşım olmadı bugüne kadar! Erkek, kadın fark etmiyor. 9 senedir beni kimse aramadı. Hülya Avşar her gün arar sorar. Ben bu insana kurban olmayayım da ne yapayım."
"Gülçin Karakaya'yı edepli terbiyeli olduğu paracı olmadığı için, riyakar olmadığı için sevdim aramızdaki yaş farkı da hiçbir şeye engel değil." "Ben 15 senedir yokum. Ne oldu şimdi, taklitler aslını yaşatır. Ben geri döndüm şovlar yeniden başladı."
"Ben bugün değil, ne zaman olacağı bilinmez göçüp gideceğim. Ben size bir İbrahim Tatlıses bıraktım o da İdo Tatlıses'tir."
"Benim 'Evladım canım' dediğim insanlar beni dolandırdı. Yanımda çalışan insan dolandırdı. Tahminim 5-6 milyon TL kadar bir para."
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