Danıştay, İşletme Bilgi Yönetiminin İşletme bölümüne denk olmadığını içeren YÖK kararını iptal etti
|28 Temmuz 2021 14:05
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YÖK Başkanlığı, 2005 yılında Üniversitelerarası Kuruldan aldığı görüşle İşletme Bilgi Yönetimi mezunlarının İşletme lisans eğitimi veren programlara denk sayılamayacağına karar verdi.
Bir İşletme Bilgi Yönetimi mezunu açılan davada, iki bölüm arasında 42 ortak ders ve 5 farklı ders bulunduğu gerekçesiyle, kararın iptali istemiyle dava açıldı.
Danıştay 8. Dairesi yaptığı incelemede, iki bölümde okutulan derslerin amaç ve kapsamı ile müfredatlarının karşılaştırmasının yapılıp yapılmadığı, farklı üniversitelerden görüş alınıp alınmadığını YÖK'e sormuş ancak YÖK bu soruya cevap vermemiştir. Danıştay bilgi ve belge sunulamadığı için, eksik inceleme yapıldığını belirterek, kararda hukuka uygunluk bulunmadığını belirterek "Davalı idarece yapılacak ayrıntılı araştırma ve inceleme neticesinde ortaya çıkan sonuca göre yeni bir işlem tesis edilebileceği de tabiidir" demiştir.
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