1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay, İşletme Bilgi Yönetiminin İşletme bölümüne denk olmadığını içeren YÖK kararını iptal etti

Danıştay 8. Dairesi, İşletme Bilgi Yönetimi mezunlarının İşletme lisans eğitimi veren programlara denk sayılamayacağına dair kararını, eksik değerlendirme yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.
28 Temmuz 2021 14:05
+Aa- Yazdır
Danıştay, İşletme Bilgi Yönetiminin İşletme bölümüne denk olmadığını içeren YÖK kararını iptal etti

YÖK Başkanlığı, 2005 yılında Üniversitelerarası Kuruldan aldığı görüşle İşletme Bilgi Yönetimi mezunlarının İşletme lisans eğitimi veren programlara denk sayılamayacağına karar verdi.

Bir İşletme Bilgi Yönetimi mezunu açılan davada, iki bölüm arasında 42 ortak ders ve 5 farklı ders bulunduğu gerekçesiyle, kararın iptali istemiyle dava açıldı.

Danıştay 8. Dairesi yaptığı incelemede, iki bölümde okutulan derslerin amaç ve kapsamı ile müfredatlarının karşılaştırmasının yapılıp yapılmadığı, farklı üniversitelerden görüş alınıp alınmadığını YÖK'e sormuş ancak YÖK bu soruya cevap vermemiştir. Danıştay bilgi ve belge sunulamadığı için, eksik inceleme yapıldığını belirterek, kararda hukuka uygunluk bulunmadığını belirterek "Davalı idarece yapılacak ayrıntılı araştırma ve inceleme neticesinde ortaya çıkan sonuca göre yeni bir işlem tesis edilebileceği de tabiidir" demiştir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elektrik elektronik mühendisliği YL programı hakkında eşdeğerlik kararı!
06 Haziran 2021 00:05		 YÖK'ten, mimarların mühendis kadrosuna atanma durumları hakkında karar!
04 Haziran 2021 10:05
Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları idari yargı sınavına başvurabilir mi?
13 Mart 2021 14:47		 Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
06 Mart 2021 00:04
YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
10 Şubat 2021 00:05		 YÖK Başkanlığından Yaşlı Bakımı programıyla önemli karar
27 Kasım 2020 10:41
YÖK'ten biyomedikal ön lisans programı hakkında üst öğrenim kararı
25 Eylül 2020 10:00		 YÖK'ten uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü hakkında eşdeğerlik kararı
23 Şubat 2020 10:46
YÖK'ten sağlık memurluğu için üst öğrenim kararı!
03 Şubat 2020 14:05		 Bilgisayar ve bilişim mühendisliği yüksek lisans programı için eşdeğerlik kararı verdi!
30 Ocak 2020 00:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
22:13 - Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaktüs 2
Okyanusu aşan yiyecekler 1
alışveriş çılgınlığı 2
Katal 2
yabancı şarkı 2
Anafilaksi 1
Anadolu cayır cayır 2
kitap okuma alışkanlığı 1
su içmek 1
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam