Gençler hasta ebeveynler refakatçi
|04 Ağustos 2021 06:15
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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, koronavirüste yeni hasta grubunun büyük bölümünü gençlerin oluşturduğuna dikkati çekti. Koronavirüse karşı aşılama kampanyası devam ederken genç yaş gruplarında aşılama oranı düştü.
AİLELER AŞILI VE İYİ
Prof. Yiyit hastanelerde yatan vakaların yaş oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yiyit, "Gençlerin aşısız oldukları için hastalığı daha ağır geçirdiği, aşılı olan ebeveynlerinin ise daha iyi geçirdiği bir manzara var." diye konuştu. Prof. Dr. Yiyit, hastaneye gelen gençlerin "Düğündeydim, eğlenmeye gitmiştim. Sonra böyle oldu" dediğini aktardı.
HASTANEMİZDE HEP GENÇLER VAR
Prof. Yiyit, "Sosyal medyada kliniklerden yoğun bakımlardan videolar yayınlanıyor. Son dönemde yayınlanan videolardaki kişilerin hepsi genç insanlar. Bizim hastanemizde de genelde hep gençler var. Konuşmalarında da 'Annem babam iyi onlar evde ve aşılıydı' şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Hastanede yatan gençlerin yanındaki refakatçi hep annesi oluyor. Annesi aşılı ve genel durumu çok iyi." diye konuştu.
Prof. Yiyit, "Daha çok şu an aşı olmaya gerek duymayan 'bana bir şey olmaz' psikolojisine giren gençlerle karşılaşacağız gibi gözüküyor. Çünkü yeni çıkan pozitif vakaların en büyük grubu 20-30 yaş arası. En büyük grup 20-24 yaş. Bunlar, genç aktif dinamik aşı olmayan bu grup. Yakalananlarda da bu grubun payı her geçen gün büyüyor. Bu grubun yüzdesi yatan hastalar içinde her geçen gün büyüyor. Bizim insanımız her geçen gün materyalist yaklaşımların esiri oluyor. Dokunmadığın görmediğin şeye inanmıyor. İlla bir yakının yoğun bakıma girmesi lazım" diye konuştu.
Nur Banu Aras Yeni Şafak
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