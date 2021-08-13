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Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Antalya'da, 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B.'nin, kendisi için beraat kararı veren mahkeme başkanı Ö.İ. ile kadınların olduğu, içki içilen masada fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf hakkında savcılık soruşturma başlattı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettiş gönderdi.
13 Ağustos 2021 11:13
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Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Manavgat ilçesinde 2019 yılı aralık ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan, aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A. yakalandı. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin avukatlarınca yapılan itiraz üzerine 6 şüpheli, 31 Aralık akşamı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı.

84 MİLYON 527 BİN 889 TL HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlanıp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'nın yanı sıra genişletilen soruşturma sonucunda özel bir bankanın şube müdürü K.Ç. ile A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P.'nin 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri ve 84 milyon 527 bin 889 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istendi.

Olayla ilgili Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanıkların 'suç işlemek için örgüt kurmak' suçundan beraatini talep etti. Savcı, 3 farklı olayda ise sanıkların farklı kişilere yönelik yaptıkları işlemlerle 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarını işlediklerini anlatarak, E.B., A.B., K.B., V.B., F.Ö., V.E., S.D.G., A.R.Ö., A.A. ve M.A.'nın cezalandırılmalarını talep etti.

BİRİ HARİÇ TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme, 25 Mayıs 2021 tarihindeki karar duruşmasında ise haklarında cezalandırmaya yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını belirterek, F.Ö. haricindeki sanıklara bütün suçlamalardan ayrı ayrı beraat verdi. Mahkeme heyeti, F.Ö.'nün şikayetçi M.B.'ye yönelik 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçunu işlediğini belirterek, 2,5 yıl hapis ve 750 gün karşılığı 15 bin TL adli para cezası verdi. Verilen karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) itiraz edilebileceği belirtildi.

MAHKEME BAŞKANI VE SANIK AYNI MASADA

Karara karşı şikayetçilerin avukatları, BAM'da itiraz hazırlıkları yaparken, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ. ve davada örgüt lideri olarak yargılanan E.B.'nin, sanığa ait otelin restoranında, aynı masada karşılıklı otururken fotoğrafı ortaya çıktı. Gizli çekilen fotoğrafta; masada içki dolu bardakların olduğu, kadınların bulunduğu ve mahkeme başkanı Ö.İ.'nin kapalı mekanda sigara içtiği görüldü. Fotoğrafın ne zaman çekildiği ise belirtilmedi.

'ADALET ADINA DEHŞET VERİCİ'

Şikayetçilerin avukatlarından Ertekin Kök, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edildikten sonra istinaf hazırlığı yaparken fotoğrafın kendilerine ulaştığını ve şoke olduğunu söyledi. Avukat Kök, "Bu fotoğraf bizi dehşete düşürdü, adalet adına asla ve asla açıklanamaz bir durum. Örgüt lideri olarak yargılanan bir kişiyle, mahkeme başkanının masada kadınların da olduğu ve alkol alınan bir ortamda bulunmaları, adalet adına dehşet verici. Bu asla ve asla adaletle bağdaşmaz" dedi.

'REDDİ HAKİM TALEBİM REDDEDİLDİ'

Duruşmalar sırasında mahkeme başkanının verdiği bazı ara kararlar nedeniyle taraflı olduğunu düşünerek, reddi hakim talebinde bulunduğunu kaydeden Avukat Kök, "Mahkeme talebimi kabul etmedi. Bazı belgelerle ilgili bilirkişi taleplerimiz oldu, bunlar davaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddedildi. Şikayetçilerin anlatımları mahkeme sırasında eksik yazıldı ya da tekrar olduğu iddiasıyla hiç yazılmadı. Sonuçta, iddianamede 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri belirlenen sanıklar için 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istenirken, dava görülürken duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, 3 farklı olayda sanıkların farklı kişilere yönelik yaptıkları işlemlerle 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarını işlediklerini anlatarak cezalandırılmaları istendi. Buna rağmen bir sanığa göstermelik ceza verildi, diğer tüm sanıklar beraat etti ve ben şimdi bu fotoğrafı gördüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum" diye konuştu.

Ortaya çıkan fotoğraftan sonra davada verilen kararın şaibeli olduğunu söyleyen Ertekin Kök, "İkinci duruşmada reddi hakim talebinde bulunduk. Çok belliydi. 3'üncü duruşmada sanıklara soru sorulmasını istememek, zaten bizce her şeyi ortaya koyuyor. Kimse adalete bu şekilde gölge düşüremez" dedi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Diğer taraftan fotoğraf hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturma kapsamında HSK da olayı incelemek üzere Manavgat'a müfettiş gönderdi.
DHA
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