Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6'sı kontrol altına alındı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada çıktığı aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimizle havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- 8 orman yangınından 7'si kontrol altında

Ekiplerin müdahalesiyle Kale, Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar kontrol altına alındı.

Babadağ yangınına ise havanın kararmasıyla sadece yer ekipleriyle müdahale edilebiliyor.

Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlardan isteyenler Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi.

Öte yandan Babadağ yangınına 300 personel, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı, 20 hizmet aracı, 10 ilk müdahale ekibi, 5 grayder, 6 trayler, 5 dozer müdahalede bulunuyor.

Kelleci Mahallesi sakinleri imece usulü göreve gelen ekiplerin yemek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen diğer yangınların kontrol altına alındığını sadece Babadağ'daki yangının sürdüğünü söyledi.

Tüm kurumların canla başla yangını söndürmek için mücadele verdiğini belirten Coşkun, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Malum bugün tabii hem hava çok sıcak olması hem de özellikle kuvvetli rüzgar nedeniyle maalesef birçok noktada orman yangın çıktı. Çok şükür şu an itibarıyla Babadağ ilçemizdeki yangın dışında bütün yangınlarımız kontrol altına alındı. Kale ilçemizde, Muğla sınırında devam eden büyük bir yangınımız vardı. Çok şükür şu an kontrol altında ve arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Coşkun, Babadağ ilçesindeki yangında incelemelerde bulunduğunu ve anlık olarak yetkililerden bilgi aldığını anlatarak şöyle devam etti:

"Güneş batmadan önce birçok tabii hava aracımız yangına müdahale etti. Özellikle Babadağ yangınımıza gün içerisinde değişik zamanlarda 9 helikopter, 7 uçakla müdahale edildi. Tabii şu an gece olduğu için havadan müdahale edemiyoruz. Ancak yine karadan bütün arkadaşlarımız sahada. Özellikle çevre illerden, ilçelerden gelen ekiplerimiz de takviye edildi. Şu an yaklaşık 300 personel sahada çalışmalara katılıyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Bugün bölgemizde kuvvetli rüzgar ihbarı vardı. Tabii onun biz çok olumsuz etkilerini gördük. Yer yer farklı yönlerden hamleli rüzgar dediğimiz rüzgarla karşılaştık. Bu tabii orman yangınlarında olumsuz şartları oluşturan bir durum. Şu an itibarıyla da dediğimiz gibi arkadaşlarımız sahada var gücüyle bütün kurum, kuruluşlarımız, Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çalışmalarını yürütüyor. İnşallah temennimiz hava ve iklim şartları çok olumsuz olmazsa arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bütün kurum, kuruluşlarımızla devletimiz yangın mahallinde en üst seviyede yangına müdahale ediliyor. İnşallah kazasız belasız bir şekilde yani can kaybına, yaralanmaya meydan vermeden bu yangını da söndürürüz. Amacımız, hedefimiz bu. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz."

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Yaz ayının gelmesiyle birlikte çıkan yangınlar bizleri son derece üzmekte. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Denizli'de talihsiz bir yangın yaşadık. Bunların büyük çoğunun yıldırımdan dolayı olduğunu biliyoruz. Yangının yerleşim yerlerine gelmemesi için cansiparane bir mücadele veriliyor. Amacımız bu yangını kontrol altına alabilmek. Bugün hep birlikte nöbetteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ökde diğer bölgelerdeki yangınların kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Babadağ'daki yangında tüm önlemler alınmış durumda. Tüm Denizli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm kurumlarımızla bu yangını kontrol altına alacağımızdan eminim. Yaşam yerlerinde bir tehlike görünmüyor. Gereken tedbirler alınmış durumda." diye konuştu.