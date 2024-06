Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan değişikliğe ilişkin alınan bilgiye göre, özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi.

Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınacak.

Bu yıl için açılacak kurum sayısı 10 iş günü içinde Bakanlıkça belirlenecek ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanacak.

13 Eylül 2023'ten önce özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak veya kurum nakli için sağlık ve itfaiye raporları belgelerinden herhangi birini almak üzere başvuranlar ya da inşaat ruhsatı alanlar veya milli eğitim müdürlüklerinde kurum açma ve kurum dönüşümü başvurusunda bulunanlar, ilgili mevzuatında belirlenen şartları yerine getirmeleri kaydıyla, kurum açılış işlemlerini herhangi bir sınırlama olmadan tamamlayabilecek.

- Kameralı görüntüleme sistemlerinin devamlılığı için ilave tedbirler getirildi

Ücretsiz okutulan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin Özel Eğitim Modülündeki kayıtları ile ilgili düzenleme de yapıldı.

Bu kapsamda bir aylık sürede herhangi bir nedenle destek eğitimi almayanların yerine, kurum tarafından şartları taşıyan başka bir öğrenci geçici olarak belirlenecek.

Ücretsiz okutulanlar listesinde yer alan bireyin kurumdan kaydı silindikten sonra yeniden aynı kuruma kayıt edilmesi halinde ise özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci yeniden ücretsiz okutulanlar listesine dahil edilecek.

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde yapılan düzenleme ile özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ile eğitim personelinin ders devam takiplerinin gerçekleştirilmesi için kurulan kameralı görüntüleme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere kurumların alması gereken önlemler belirlendi.

Buna göre özel eğitim ve rehabilitasyon birim ve merkezleri kameralı görüntüleme cihazının doğru ayarlandığı, düzgün çalıştığı ve eksiksiz kaydettiğine dair günlük imzalı bir kontrol listesi tutacak.

Kameralı görüntüleme cihazının bozulması veya çalınması nedeniyle görüntülerin kaybolmasını önlemek amacıyla harici veya internet tabanlı bulut depolama sistemi kullanma, elektrik kesintilerine karşı elektrik hattını kesintisiz güç kaynağı ile besleme ve kamerayı UPS ile koruma veya jeneratör bulundurma gibi alternatif tedbirler alınacak.

Belirlenen önlemleri almayan kurumların kameralı görüntüleme sistemleri ile ilgili yaşayacakları aksaklıklar mücbir sebep olarak değerlendirilmeyecek.

- Evde destek eğitiminde görevli personelin ders saatleri güncellendi

Resmi Gazete'de ilgili yönetmelikle ilgili yapılan değişiklikle, evde destek eğitimine yönelik de düzenleme gerçekleştirildi.

Bu çerçevede bedensel yetersizliği olan ve en az 12 hafta süreyle destek eğitimi almak üzere ilgili kanun kapsamındaki kurumlardan yararlanamayacağı ya da yararlanmasının sağlığı açısından risk oluşturacağı Durum Bildirir Sağlık Kurulu raporunda belirtilen öğrencilere, kendisinin veya velinin yazılı talebi ile evde destek eğitim hizmeti verilebilecek.

Bu düzenleme ile eğitimin içeriği, eğitim süresince kullanılacak materyal de açıklanmış olup ayrıca evde destek eğitiminde görevli eğitim personelinin ders saatleri belirlendi.

Eğitim personelinin o gün içindeki diğer ders saatleri özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanacak olup, bu program Özel Eğitim Modülüne işlenerek ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.

Evde destek eğitimi vermek üzere görevlendirilen eğitim personeline o gün içinde, evde destek eğitimi planlanan saatten bir önceki ve bir sonraki saat için destek eğitim görevi verilmeyecek.

Kurumlara uygulanacak idari yaptırımlarda da düzenlemeye gidildi.

Buna göre ödeme şartlarını taşımadığı tespit edilen kurumlara ödeme yapılmamış olması halinde, ilgili hükümler doğrultusunda brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası uygulanacak.

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ve 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 310 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde yer alan "engelli" ibareleri ile aynı fıkranın (j) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (f), (ğ), (h), (i), (n), (o), (ö) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Destek eğitimi: Özel eğitim değerlendirme kurulu kararı ile destek eğitim programlarından yararlanması uygun görülen bireylere verilen eğitimi,"

"ğ) Diğer personel: Kurumda eğitim personeli dışındaki görevli personeli,

h) Eğitim personeli: Destek eğitim programlarına göre Bakanlıkça belirlenen eğitim personelini,"

"i) Grup eğitimi: Engel grupları, engel niteliği ve derecesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireyin takvim yaşı ve gelişim özellikleri ile destek eğitim programı ve modül/bölümleri dikkate alınarak birden fazla bireyden oluşturulan gruplara verilen eğitimi,"

"n) Özel eğitim ve rehabilitasyon: Görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden özel eğitim ihtiyacı olanların var olan yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak ve topluma tam katılımlarını sağlamak, temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümünü,

o) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olup özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda destek eğitimine ihtiyacı olduğu belirlenen bireylerin var olan yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak ve topluma tam katılımlarını sağlamak, temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim veren özel öğretim kurumunu,

ö) Özel eğitim ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olup özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda destek eğitimi almasına karar verilen bireyleri,

p) Özel Eğitim Modülü: Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireyler ile eğitim personeli ve kuruma ait verilerin merkezi bir veri tabanı havuzunda toplandığı ve internet üzerinden güvenilir şekilde yürütülmesi için yapılan yazılım programını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden özel eğitim ihtiyacı olanların var olan yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması ve topluma tam katılımlarının sağlanması, temel öz bakım becerilerinin, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerinin geliştirilmesini,"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve kapatılır. Ancak özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışlarında ikinci fıkra hükümleri de uygulanır.

(2) Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınır. Her ilçede o yıl açılacak kurum sayısını tespit ederken EK-1'de belirtilen illerin ilçelerindeki toplam özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı ve bu illerin diğer ilçeleri ile EK-1'de yer almayan illerin ilçelerinde ikamet eden özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı dikkate alınarak;

a) 0-300 birey için bir,

b) Sonraki her 200 bireye kadar bir,

kurum açılmasına izin verilir. EK-1'de yer alan ilçelerde ise destek eğitimi alması uygun görülen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı en fazla olan ilçeden başlanarak kurum açılmasına izin verilir. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısına göre kurum açılamayacak ilçelerde destek eğitim programlarının tamamının bulunmaması halinde, Bakanlıkça mevcut kurumlara ihtiyaç duyulan destek eğitim programının açılması için gerekli duyuruda bulunulur. Duyurunun yapıldığı tarihten sonra üç ay içinde mevcut kurumlar tarafından program ilavesinin yapılmamış olması halinde ihtiyaç duyulan destek eğitim programının da yer aldığı bir kurum açılmasına bu fıkraya göre belirlenen kurum sayısına bakılmadan Bakanlığın uygun görüşü alınarak izin verilir. Bakanlıkça izin verilen bu kurumun açılışı bu maddenin diğer fıkralarında belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı azalan ilçelerde, mevcut kurumlar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu ilçelerdeki kurumların herhangi bir nedenle kapatılması halinde yeni kurum açılmasında ikinci fıkra hükümleri esas alınır.

(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine göre her il/ilçedeki kurum ve özel eğitim ihtiyacı olan birey sayıları kontrol edilerek kurum açılacak ilçeler ayrı ayrı belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. İlan süresi içerisinde ilçelerde açılabilecek kurum sayılarında değişiklik olması durumunda Genel Müdürlük internet sayfasında ilana ilişkin güncelleme yapılabilir. 5580 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurum açmak isteyenler, aynı ilçeye o yıl için sadece bir başvuru yapmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde;

a) Kurum açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,

b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücretinin eksiksiz olarak başvuru yaptığı ilin döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba yatırıldığına dair banka dekont numarasını,

Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder.

(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; kurucu veya kurucu temsilcisinin, internet sayfasına girilen bilgilerin belge asıllarını başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurum açma başvurusu yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce iki iş günü içinde belgelerin incelenerek uygun görülen başvuruların onaylanması gerekir. Başvuru şartlarını taşımayanların, belgeleri eksik veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olanların talepleri işleme alınmaz. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanan başvuruların listesi, onay tarihinden itibaren beş iş günü süre ile Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır. Bu sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içinde başvuru listelerine il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel Müdürlüğe iletilir ve Genel Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular başvurunun yapıldığı yıl için geçerlidir.

(6) Aynı ilçede, açılabilecek kurum sayısı kadar veya daha az başvuru olması durumunda başvuranların tamamının listesi, açılacak kurum sayısından fazla müracaat edilmiş olması halinde ise kurum açılacak ilin valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre sıralanarak düzenlenen liste Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır. İl milli eğitim müdürlüklerince, listede birinci sırada yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki kurum açılacak kontenjan kadar başvuru sahibine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği yazı ile bildirilir. Kurum açma hakkı kazanan kurucu veya kurucu temsilcisinin verilen süre sonuna kadar kurum açmak üzere istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmemesi veya kurum açma hakkından vazgeçmesi halinde başvuru işleminin sonlandırıldığı 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye bildirilerek belgeleri iade edilir. Evrakın eksiksiz ve ilgili mevzuatına uygun olarak teslim edildiğinin belirlenmesi halinde ise kurum açılacak binanın ve müracaatta teslim edilen belgelerde yer alan bilgilerin uygun olup olmadığını incelemek üzere il milli eğitim müdürlüğünce üç iş günü içinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak görevlendirme yapılır. Görevlendirilenler, görevlendirme onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde inceleme raporunu düzenleyerek teslim eder. Yapılan inceleme neticesinde raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için yirmi gün ek süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde başvuru işleminin sonlandırıldığı yazı ile ilgiliye bildirilerek belgeleri iade edilir. Noter kurası sonucu oluşan sıraya göre sırası gelen müracaat sahibine aynı işlem uygulanır. Kurum açmak için döner sermaye işletmesinin banka hesabına yatırılan başvuru ücreti iade edilmez.

(7) Kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından kamu kurum/kuruluşlarından alınması gereken belgelerin bu kurum/kuruluşlardan kaynaklanan gecikmeler sebebiyle zamanında teslim edilmediğinin milli eğitim müdürlüğünce yapılacak inceleme neticesinde tespiti halinde belgelerin tamamlanması için en fazla bir aylık süre daha verilir. Bu süre içinde belgelerin tamamlanamaması durumunda belgeler iade edilir ve sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır.

(8) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.

(9) Kurumlar, bulundukları ilçenin dışındaki başka ilçelere nakledilemez. Ancak aynı ilin EK-1'de yer alan ilçeleri arasında nakil yapılabilir.

(10) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi kapsamında mevcut kurumunu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine dönüştürmek üzere yapılan başvurular bu madde kapsamında değerlendirilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan "özel" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin (6) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6) Rehber öğretmen/psikolojik danışman veya psikolog,"

"5) Rehber öğretmen/psikolojik danışman veya psikolog,"

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığında yer alan "Özel eğitim alanı" ibaresi "İşitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeni, özel eğitim alanı" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "öğretmeninin" ibaresi "öğretmeni, özel eğitim alanı öğretmeni ve özel eğitim alanında görevlendirilen uzman öğreticinin" şeklinde, (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Kurumdaki aile eğitimi çalışmalarına katılmak, eğitim verdiği bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmen/psikolojik danışman ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek,

d) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere destek eğitimi vermek ve eğitim performansları doğrultusunda bireylerin uygun okul veya kuruma yönlendirilmesinde BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak,"

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni ile uzman öğretici kadrosunda görev yapan çocuk gelişimcinin görevleri şunlardır:"

"d) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere destek eğitimi vermek ve eğitim performansları doğrultusunda bireylerin başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak,"

"ğ) Kurumdaki aile eğitimi çalışmalarına katılmak, eğitim verdiği bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmen/psikolojik danışman ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek,"

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Kurumdaki aile eğitimi çalışmalarına katılmak, eğitim verdiği bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmen/psikolojik danışman ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek,"

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman öğretici kadrosunda görev yapan fizyoterapistin görevleri şunlardır:"

"f) Kurumdaki aile eğitimi çalışmalarına katılmak, eğitim verdiği bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmen/psikolojik danışman ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek,"

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman öğretici kadrosunda görev yapan odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı, odyolog veya eğitim odyoloğunun görevleri şunlardır:"

"e) Kurumdaki aile eğitimi çalışmalarına katılmak, eğitim verdiği bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmen/psikolojik danışman ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek,"

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığında yer alan "olarak" ibaresi "kadrosunda" şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "görevli" ibaresi "uzman öğretici kadrosunda görev yapan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığında yer alan "öğretmen" ibaresi "öğretmen/psikolojik danışman" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan "özel eğitim ve rehabilitasyon" ibaresi "eğitim" şeklinde değiştirilmiş, (i) bendinde yer alan "ve danışmanlığı programlarında" ibaresi "çalışmalarında" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan "engelli" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "rehber öğretmen/psikolog" ibareleri "rehber öğretmen/psikolojik danışman/psikolog" şeklinde, aynı fıkrada yer alan "rehber öğretmen/psikoloğa" ibaresi "rehber öğretmen/psikolojik danışman/psikoloğa" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Rehber öğretmen/psikolojik danışman veya uzman öğretici kadrosunda görev yapan psikoloğun görevleri şunlardır:"

"(2) Psikolog ve rehber öğretmen/psikolojik danışmana üçüncü fıkradaki şartlara uygun olmak kaydıyla haftada yirmi saati geçmemek üzere destek eğitimi görevi de verilebilir. Rehber öğretmen/psikolojik danışman ya da psikoloğun kurum müdürü olarak görevlendirilmesi halinde, kurumda ayrı bir rehber öğretmen veya psikolog zorunlu olarak görevlendirilir."

"(4) Bu madde kapsamında destek eğitimi görevi verilen rehber öğretmen/psikolojik danışman ve psikoloğun görevleri şunlardır:

a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak,

b) BEP'te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,

c) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik durumunu dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak ve BEP'te belirlenen eğitimi vermek,

ç) Kurumdaki aile eğitimi çalışmalarına katılmak, eğitim verdiği bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmen/psikolojik danışman ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek,

d) Kuruma devam eden bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe 14/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Uzman öğretici kadrosunda görev yapan ergoterapistin görevleri

MADDE 14/B- (1) Uzman öğretici kadrosunda görev yapan ergoterapistin görevleri şunlardır:

a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak,

b) BEP'te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,

c) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak ve BEP'te belirlenen eğitimi vermek,

ç) Kurumdaki aile eğitimi çalışmalarına katılmak, eğitim verdiği bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmen/psikolojik danışman ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek,

d) Kuruma devam eden bireyler için diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "engelli" ibaresi ve "ve danışmanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Destek eğitim programlarının uygulanmasında; bireyin engel türü ve derecesi, yaşı, eğitim performansı, eğitim aldığı modül/bölüm, dikkate alınarak destekleyici mahiyette dijital eğitim materyalleri de kullanılabilir."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "alması uygun görülen engelli" ibaresi "ihtiyacı olan" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "rehber öğretmen" ibaresi "rehber öğretmen/psikolojik danışman" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "psikolog veya rehber öğretmen" ibaresi "psikolog veya rehber öğretmen/psikolojik danışman" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığında yer alan "İş Takvimi" ibaresi "Destek Eğitimi Planlaması" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "engelli" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"(1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıtlar Özel Eğitim Modülü üzerinden yapılır."

"ç) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,"

"d) Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile 18 yaşını doldurmamış bireyler için veli/vasi muvafakatnamesi,"

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "engelli" ibaresi "özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde, "Engelli Birey" ibaresi "Özel Eğitim" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "engelli Birey" ibareleri "Özel Eğitim" şeklinde, "engelli birey" ibaresi "özel eğitim ihtiyacı olan birey" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı "Ücretler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığında yer alan "engelli" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Ücretsiz okutulan özel eğitim ihtiyacı olan bireylere ilişkin bilgiler, Özel Eğitim Modülüne işlenir. Bir aylık sürede herhangi bir nedenle destek eğitimi almayanların yerine, kurum tarafından şartları taşıyan başka bir birey geçici olarak belirlenir. Ücretsiz okutulanlar listesinde yer alan bireyin kurumdan kaydı silindikten sonra yeniden aynı kuruma kayıt edilmesi halinde özel eğitim ihtiyacı olan birey yeniden ücretsiz okutulanlar listesine dahil edilir."

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı "Destek eğitimi planlaması ve telafi eğitimi" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Engelli bireylere rehberlik" ibaresi "Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere rehberlik ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (b) bendinde yer alan "destek eğitim hizmetlerinden" ibaresi "destek eğitiminden" şeklinde, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan "engelli" ibareleri "özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde, "Engelli Birey" ibaresi "Özel Eğitim" şeklinde, "öğrencinin" ibaresi "bireyin" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Tekli eğitim yapılan okullarda öğrenim gören özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, veli/vasisinin talebi olması halinde haftada bir yarım gün,"

"(9) Kurumlar, özel eğitim ihtiyacı olan birey ve eğitim personelinin yüzünün net bir biçimde görülebileceği şekilde kamera sistemini kurar ve elektrik kesintisi, kayıtların kaybolması, teknik arıza gibi durumlarda kayıt alınmasının kesintiye uğramaması için her türlü önlemi alır. Kurumlar, kamera görüntüleme sisteminin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere;

a) Kayıt cihazının doğru ayarlandığı, düzgün çalıştığı ve eksiksiz kaydettiğine dair günlük imzalı bir kontrol listesi tutma,

b) Kayıt cihazının bozulması veya çalınması nedeniyle görüntülerin kaybolmasını önlemek amacıyla harici veya internet tabanlı bulut depolama sistemi kullanma,

c) Elektrik kesintilerine karşı elektrik hattını kesintisiz güç kaynağı ile besleme, kamera ve kayıt cihazını UPS ile koruma veya jeneratör bulundurma,

gibi alternatif tedbirleri almak zorundadır. Kamera kayıtlarının eksiksiz ve günü gününe tutulması için alternatif tedbirleri almayan kurumların bu tedbirleri almamalarından dolayı yaşayacakları aksaklıklar mücbir sebep olarak değerlendirilmez.

(10) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden bedensel yetersizliği olduğu ve en az on iki hafta süreyle destek eğitimi almak üzere 5580 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlardan yararlanamayacağı ya da yararlanmasının sağlığı açısından risk oluşturacağı Durum Bildirir Sağlık Kurulu raporunda belirtilen bireylere bireyin veya velinin/vasinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu ile evde destek eğitim hizmeti verilebilir. Evde destek eğitimi verilebilmesi için Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programına göre evde uygun eğitim ortamları oluşturulur. Bu eğitimlerde kullanılacak materyaller bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca eğitimi verecek personel tarafından Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programında belirtilenler arasından seçilerek uygulanır. Evde verilecek destek eğitimi için kameralı görüntüleme sistemi kayıtları aranmaz. Aylık olarak düzenlenen "Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planı" bu bireyler için eğitimin verildiği ayı takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca bir örneği inceleme/soruşturma/denetimlerde gösterilmek üzere kurumda saklanır.

(11) Evde destek eğitimi vermek üzere kurumca görevlendirilen eğitim personelinin o gün içindeki diğer ders saatleri, özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanır. Bu program Özel Eğitim Modülüne işlenerek ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanır. Evde destek eğitimi vermek üzere görevlendirilen eğitim personeline o gün içinde, evde destek eğitimi planlanan saatten bir önceki ve bir sonraki saat için destek eğitim görevi verilmez."

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen il milli eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe milli eğitim şube müdürleri" ibaresi "Bakanlık müfettişi/Bakanlık müfettiş yardımcısı veya il milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen il milli eğitim müdür yardımcısı/eğitim müfettişi/il veya ilçe milli eğitim şube müdürü/eğitim müfettişi yardımcısı" şeklinde, "kamera kayıtlarında Engelli Birey" ibaresi "Özel Eğitim" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) 25 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında sayılan şartları sağlamadığı tespit edilen kurumlara, 31 inci madde doğrultusunda ödeme yapılmamış olması halinde, 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılır."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Dosyalar:

1) Özel eğitime ihtiyacı olan birey dosyası (aile görüşme formu, ölçüt bağımlı test, kontrol listesi, dereceli puanlama anahtarı, performans kayıt formu, BEP gelişimi izleme özet formu, portfolyo kontrol listesi, portfolyo dereceli puanlama anahtarı, bireyselleştirilmiş eğitim programı),

2) Aile eğitim danışmanlığı dosyası,

3) Personel dosyası,

4) Gelen giden evrak dosyası,

5) Teftiş dosyası,

6) Kameralı görüntüleme sisteminin doğru ayarlandığına ve düzgün çalıştığına dair tutulan kontrol listesi."

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "engelli bireylerin destek eğitimi" ibaresi "bireylerin destek eğitimi" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "Engelli bireyin" ibaresi "Özel eğitim ihtiyacı olan bireyin" şeklinde, "Engelli Birey" ibaresi "Özel Eğitim" şeklinde, (ğ) bendinde yer alan "içinde eğitim bilgilerinin Engelli Birey Modülüne girilmesi ve" ibaresi "veya takip eden ayın ilk üç iş günü içinde eğitim bilgilerinin Özel Eğitim Modülüne girilmesi ve eğitim verilen ayı" şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Engelli Birey" ibaresi "Özel Eğitim" şeklinde, "kurumlar" ibaresi "veya onayları ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından reddedilen kurumlara" şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "maarif müfettişleri/maarif" ibaresi "eğitim müfettişi/eğitim" şeklinde, "gerçek dışı beyanda bulunan" ibaresi "gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet veren" şeklinde değiştirilmiştir.

"a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kaydıyla, özel eğitim ihtiyacı olan bireyin sağlık kurulu raporuyla asgari %20 oranında engeli olduğunun, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğunun tespit edilmiş ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca da eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapıldıktan sonra düzenlenen raporda destek eğitimi almasının önerilmiş olması,"

"e) Özel eğitim ihtiyacı olan bireye verilen bireysel ve/veya grup eğitimi süresinin, özel eğitim değerlendirme kurulunca özel eğitim ihtiyacı olan bireye önerilen destek eğitim programlarında yer alan modül/bölüm veya modül/bölümler için belirlenen toplam ders saati sayısını geçmemesi,"

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "engelli" ibareleri "özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Engelli" ibaresi "Özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde ve "modülün" ibareleri "modül/bölümün" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Kurum açma, kurum nakli ve dönüşüm işlemine başlamış olanlar

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2023 yılı içinde ve 13/9/2023 tarihinden önce özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak veya kurum nakli için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere başvuranlar ya da inşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) alanlar veya milli eğitim müdürlüklerinde kurum açma ve kurum dönüşümü başvurusu bulunanlar hakkında 6 ncı madde hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası veya geçici 21 inci maddesi kapsamında geçici nakil yapmış kurumlara geçici nakil süresinin bitiminde, bulundukları ilçenin dışında yalnızca geçici nakil yapılmadan önce faaliyette bulundukları ilçeye nakil yapmalarına izin verilir.

2024 yılı kurum açma başvuruları

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınarak 6 ncı madde kapsamında 2024 yılı için açılacak kurum sayısı Bakanlıkça belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır. Kurum açılış işlemleri 6 ncı maddede yer alan usul ve esaslara göre yapılır. Bu kapsamda 2024 yılı içinde açılışı tamamlanamayan kurumların açılış işlemleri 2025 yılı içinde tamamlanabilir."

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ve üçüncü fıkrasında, 14/A maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde, 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 25 inci maddesinin yedinci fıkrasında, 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde, 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "engelli" ibareleri "özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (m) bentlerinde, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentlerinde, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde yer alan "engelli" ibareleri "Özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde, 14/A maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e) bentlerinde, 26 ncı maddesinin başlığında ve ikinci fıkrasında, 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde, 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Engelli" ibareleri "Özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde, 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Engelli Birey" ibaresi "Özel Eğitim" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-1 eklenmiştir.

MADDE 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ