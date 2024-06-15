3 yıl 6 ay (1260 gün) kuralının uygulanması için idari dava açmak gerekir mi?

Soru: Sayın Yetkili merhabalar. 09.06.1978 doğumluyum ismim Murat. 1997 yılında SGK girişim var toplamda SGK hizmet dökümünden baktığımda 181 günlük bir sigortalılığım var. 2005 yılında ise 2 ay özel sektör sigortalılığım var. 10.10.2005 yılında ise kpss ile devlet memuru olarak atandım ve aralıksız olarak çalıştım. Şu anda toplamda 18 yıl 7 aylık bir hizmet ve 6.811 prim ödeme gün sayım var.

E devlet üzerinde sigortalılık süresi 27 yıl 25 gün olarak gözükmekte kalan süre 0 prim gün 0 olarak gözükmektedir.

Sorum şu.

Hangi şartlarda yaş ve prim gün olarak memur emeklisi olabilirim.

Hizmet birleştirme yapmalı mıyım ? Yapacaksam ne zaman yapmalıyım?

Devlet memurluğundan istifa edip 3.5 yıldan daha az şekilde SGK lı olarak çalışıp, emeklilik için başvurup daha sonra emekli sandığını mahkemeye vererek devlet memuru emeklisi olabileceğim söyleniyor. Bu bilgiler ne kadar doğrudur? İlginiz için teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:



A) Birinci Konu, 3,5 yıl (1260 gün) kuralı:

Emeklilikte 3,5 yıl kuralı 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur, yedek subay, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar hakkında uygulanır ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanunda yer alır.

Bu kanunun uygulanmasında da işçi, esnaf, memurluk gibi hizmetleri olanların emeklilik statülerinde son 7 yıl içindeki hizmet fazlalığı işçi mi, esnaf mı, yoksa memur mu olarak emekli aylığı alacağının tespiti yapılır.

Özetle, 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında emeklilik statülerinin tespiti için 2829 sayılı Hizmet Bütünleşmesini sağlayan Kanuna bakılır. Bu kanun gereği son 7 yıl hizmet yani SGK primleri ödenmiş hizmetlerin yarısından fazlası hangi statüde ise o statü üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleştirilir. Burada son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün (3 yıl 6 ay) önemli bir hizmet süresi olmaktadır. Üç statü olduğunda, yani işçi, esnaf, memur hizmeti olduğunda da 840 gün hizmete (2 yıl 4 ay) bakılır.

Yani, son 7 yıl hizmet içerisinde 3 yıl 6 ay (1260 gün) hesaplamasında hizmet süresi yani iki tarih arası hesaplama şekli uygulanmaz, 7 yıl hizmet hesabında SGK primleri ödenmiş hizmetler toplamı uygulanır.

2829 sayılı Kanun Madde 8 Hükmü aşağıdaki şekildedir.

"Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli olma ,süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır."



Konularla ilgili detaylı bilgi için,

https://www.memurlar.net/haber/934048/hizmet-birlestirmede-son-7-yil-ve-1260-gun-nasil-hesaplanir.html

https://www.memurlar.net/haber/1081305/isci-esnaf-memurluk-hizmeti-olan-hangi-statuden-emekli-olur.html

https://www.memurlar.net/haber/858866/memurlarin-hizmet-birlestirmesine-dair-ozel-dosya.html

adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.



B) İkinci konu sigortalılık süresinin başlangıcının memur emekliliğine etkisi:

Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır. Dolayısıyla sigortalılık süresinin başlangıcı memur emekliliğinde uygulanmaz.

Özetle, memur statüsünden emekli olmak için sigortalılık süresi başlangıcının önemi olmamakta, hizmet süresinin tam olarak tamamlanması gerekmektedir.

Sigortalılık süresinin aranması, özellikle EYT kapsamında işçi statüsünde emekli olacak kişiler için geçerli olmaya devam ettiğini de belirtmek isteriz.

Yani, sigortalılık süresinin uygulanması işçiler için Kanun gereği yapılan/aranan bir işlem olmakta, memur emeklilik şartları arasında sayılmamaktadır.

Dolayısıyla işçi statüsünden emeklilikte 25 yıllık sigortalılık süresi aranırken, bu süre içerisinde 25 yıldan az da olsa hizmetler esas alınarak emeklilik işlemi tesis edilir, ANCAK erkek memurlar için mutlaka 25 tam yıl SGK primleri ödenmiş hizmet aranır, sigortalılık süresinin önemi olmaz.



Konularla ilgili detaylı bilgi için,

https://www.memurlar.net/haber/1102110/26-hizmet-yili-olan-memurun-e-devlet-te-sigorta-suresi-neden-28-yil-olarak-gorunur.html

https://www.memurlar.net/haber/1071164/sigortalilik-suresi-baslangici-memur-emekliliginde-uygulanmaz.html.

https://www.memurlar.net/haber/1035481/memur-emekliliginde-sigortali-ise-giris-tarihi-mi-fiili-hizmet-suresi-toplami-mi-esas-alinir.

https://www.memurlar.net/haber/1099561/sgk-hitap-programinda-yer-alan-bilgilerin-emeklilige-yansimasi-ne-sekilde-olmaktadir.

https://www.memurlar.net/haber/952140/hitap-ta-hem-fiili-hizmet-suresi-var-hem-toplam-hizmet-suresi-hangisi-dikkate-alinmali.html

adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.



C) Hizmet birleştirme konusu:

Hizmet birleştirmenin emeklilik hizmet toplamı için özellikle emeklilik öncesinde yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Zira, emekliliğe yakın veya emekliliğe kadar hiç yapılmaması durumunda emeklilik işlemlerinde bir sorunla karşılaşma ihtimalinin olacağını, bunun da gecikmelere meydan vereceğini değerlendirmekteyiz.



Konularla ilgili detaylı bilgi için,

https://www.memurlar.net/haber/1035488/farkli-statulerde-hizmeti-olan-memurlar-hizmet-butunlesmesini-geciktirmemeli.html

https://www.memurlar.net/haber/955543/5434-ve-5510-a-tabi-calisanlarin-hizmet-birlestirme-islemleri-nasil-olmaktadir.html

https://www.memurlar.net/haber/858866/memurlarin-hizmet-birlestirmesine-dair-ozel-dosya.html

https://www.memurlar.net/haber/1055945/hizmet-butunlesmesinde-emeklilik-hangi-statuden-kazanilir.html

https://www.memurlar.net/haber/839993/memur-hizmet-birlestirme-islemini-emeklilik-sonuna-birakilmamali.html



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Ç) 3 yıl 6 ay (1260 gün) Kuralının uygulanması için SGK na dava açılması gerekir mi?

Yukarıya hükmünü aldığımız 2829 sayılı Kanun Madde 8 hükmü açıkça birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden aylık bağlanmasında dikkate alınacak hususu belirtmiş ve;

-Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde;

Fiili hizmet süresi fazla olan kurumca,(yani son 7 yıl hizmet içinde 3 yıl 6 ay veya daha fazla hangi statü ise o statü esas alınarak)

Hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, (yani son 7 yıl hizmet içinde hizmet süreleri aynı olduğunda ( hesap sonucunda1260 gün veya 840 gün gibi bir durum ortaya çıktığında) son statüsü neyse, işçi, esnaf, memur statüsü esas alınarak)

Emekli aylığı bağlanması işlemi yapılmasına ilişkin kuralları belirlemiştir.

Bu şartları taşıyan kişiler herhangi bir dava açmaya gerek kalmadan SGK bu işlemi yapmak zorundadır.

Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi SGK nu dava açıp 3,5 yıl kuralını uygulatma şeklinde öğrenmiş olduğunuz bilginin yanlış bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz.



Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durumlar şöyledir:

1997 yılı, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş hizmetleriniz varsa EYT kapsamında olursunuz ve yaş şartı aranmaz, ancak emekli olabilmeniz için 25 yıl hizmetinizin olması gerekir.

1997 yılı başlangıcına göre sigortalılık süreniz e-devlette 27 yıl gözüküyor olsa da sigortalılık süresi memurlar için uygulanan bir işlem olmaz, dolayısıyla da belirttiğimiz gibi 25 tam hizmet yılınız (işçilik varsa borçlanılan hizmetleriniz toplamı dahil) olması gerekir.

5434 sayılı Kanun kapsamında memur olduğunuzdan hizmet birleştirme yapmak için gecikme olmadan Kurumunuza müracaat etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Belirttiğiniz bilgilere göre de emekli olabilmeniz için aranılan 25 yıl hizmetinizin olmadığını, dolayısıyla da sigortalılık süresi hariç 25 tam hizmet yılını tamamladığınızda emekli olma hakkını kazanacağınızı söyleyebiliriz.



