Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Rusya-Ukrayna savaşında barış umutları için gözler Ankara'da olacak.

Bugün Ankara'da kritik bir görüşme var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Ankara'da görüşecek.

BU YIL 3'ÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile görüşmesine ilişkin detayları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı.

Liderlerin bu yılki 3'üncü yüz yüze görüşmesi de yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Ana gündem başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

TARAFLARI TÜRKİYE BULUŞTURDU

Ankara, 4'üncü yılı yaklaşan savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi noktasında tarafları birçok kez Türkiye'de buluşturdu.

ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Bu kapsamda Erdoğan ve Zelenski, İstanbul'daki müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için atılabilecek adımları ele alacak.

Rusya ile esir takası konusu da konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkilerini de tüm boyutlarıyla gözden geçirecek.

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için yapılacaklar görüşülecek.