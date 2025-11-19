Komisyon Cuma günü toplanacak

Toplantıda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme konusu gündeme geldi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilen 17. toplantısında, son dönemde siyasi nezaket ve üslupla bağdaşmayan bazı söylemlere karşı ortak açıklama metni okunmuş ve oylanarak ittifakla kabul edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Komisyon, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirmek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00'te toplanacaktır" ifadesi kullanıldı.