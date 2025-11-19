Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda

TÜİK'in üçüncü çeyrek işgücü verileri, genç nüfustaki "Ne Eğitimde Ne İstihdamda" (NENİ) oranının yıllardır değişmeyen yüksek seviyelerde seyrettiğini ortaya koydu. Ekonomim Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'ın köşe yazısında değerlendirdiği verilere göre 15-34 yaş grubundaki her üç gençten biri ne okuyor ne çalışıyor.

Kaynak : Ekonomim
19 Kasım 2025
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Veriler arasında özellikle dikkat çeken unsur, yalnızca çeyreklik raporlarda açıklanan "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Genç Nüfus" (NENİ) göstergesi oldu. Ekonomim Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşe yazısında bu göstergenin yıllardır değişmeyen yüksek seviyelerine vurgu yaptı.

Gençlerin Üçte Biri Boşta Geziyor

TÜİK'e göre 15-34 yaş arası nüfus üçüncü çeyrek itibarıyla 24,1 milyon kişi. Bu grubun yaklaşık yüzde 28,9'u, yani 6 milyon 954 bin genç, ne eğitimde ne de istihdamda bulunuyor. Son beş yılın aynı dönemine bakıldığında NENİ oranının yüzde 28,6 ile yüzde 30,6 arasında seyrettiği görülüyor. Ağırlıklı ortalama ise yüzde 29,5.

Bu tabloya göre, Türkiye'de gençlerin neredeyse üçte biri herhangi bir eğitim almıyor ve iş hayatına da katılmıyor.

Yaş Gruplarına Göre NENİ Oranları

Genç nüfus üç alt yaş grubunda inceleniyor:

  • 15-24 yaş: NENİ oranı yaklaşık yüzde 25
  • 25-29 yaş: Yaklaşık yüzde 32
  • 30-34 yaş: Yaklaşık yüzde 32

Bu dağılım, eğitim sonrası iş bulamayan gençlerin özellikle 25 yaş sonrasında yoğunlaştığını gösteriyor.

Eğitim Durumuna Göre Tabloda Bozulma Var

15-24 yaş grubunun eğitim seviyelerine göre verileri, lise altı eğitimliler ve okuryazar olmayanlarda durumun geçen yıla kıyasla kötüleştiğini ortaya koyuyor.

Lise mezunlarında istihdam dışında kalanların oranı yüzde 29,6'dan yüzde 30,5'e yükseldi.

Üniversite mezunlarında NENİ oranı gerilemiş olsa da hala yüksek: Her üç mezundan biri işsiz.

Aktaş, "Üniversite bitirmiş bir gencin sıradan bir iş yapmak zorunda bırakılmasının" gençlerde umutsuzluğu artırdığını belirtiyor.

"Gençler İş Beğenmiyor" Söylemine Eleştiri

Aktaş, üniversite mezunlarının vasıfsız işlere yönelmek istememesinin doğal olduğunu ifade ederek şu soruyu gündeme taşıyor:

"Çocuğunu yıllarca okutmuş bir ebeveyn, onun hiçbir vasıf gerektirmeyen bir işte çalışmasına razı olur mu?"

Üniversite Mezunu İşsiz Sayısı Kritikte

Yazarın değerlendirmesine göre üniversite mezunu işsiz sayısı yıllardır 2 milyon civarında seyrediyor. Mevcut veriler ise bu sayının önümüzdeki yıllarda azalacağına değil, artacağına işaret ediyor.

