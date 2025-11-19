Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
CHP'de yolsuzluk isyanı! Bir grup milletvekilinden Özel'e mektup

Yolsuzluk soruşturmalarının ardından CHP'de huzursuzluk büyüyor. Bir grup milletvekilinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup yazarak taleplerini ilettiği öğrenildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in ulaştığı mektupta, milletvekilleri Özgür Özel'den Atatürk'ün kurduğu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni temizlemesini istediler.

CHP'de yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili iddianamelerin yayımlanmasının ardından, milletvekilleri yaşadıkları sıkıntıları dile getirdikleri bir mektubu Genel Başkan Özgür Özel'e iletti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in ulaştığı, 20'nin üzerinde vekilin imzaladığı mektupta, sahada ve kamuoyunda sürekli gündeme getirilen yolsuzluk iddialarına cevap vermekte zorlandıkları vurgulandı.

Milletvekilleri, iddialara rağmen parti yönetiminin belediye başkanları, milletvekilleri ve belediye bürokratları hakkında hiçbir adım atmamasını eleştirdi. CHP'nin kuruluş değerlerine bağlı olduklarını belirten imzacılar, Özel'den "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni temizleme" çağrısında bulundu.

Mektupta isim verilmeden, iddianamede adı geçen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile birlikte genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut eleştirildi. Islak imzayla elden teslim edilen mektupta yer alan talepler ise şöyle sıralandı:

Aziz İhsan Aktaş'ın bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin isimlerini vererek yüksek miktarda rüşvet aldıklarını öne sürmesi nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulması ve iftira davası açılması,

Haklarında ciddi iddialar bulunan partililer için tahkikat heyeti kurulması,

İtirafçı ya da iftiracı konumundaki ve belediye başkanlarının cezaevine girmesine neden olan partililerin üyeliklerinin sonlandırılması.

HANGİ MİLLETVEKİLLERİ İMZALADI?

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş da, CHP'de yaşanan gelişmeleri anlattı.

Yarkadaş, "Cumhuriyet Halk Partili bir grup milletvekili kendi arlarında bir sohbet toplantısı gerçekleştirdiler. Bir grup milletvekili Özgür Özel'e 5-6 maddelik talep listesi veya deklarasyon sunmak konusunda kararı aldılar. Ve başlığı da vereyim. Bir grup CHP'li milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Aziz İhsan Aktaş'a dava açması için talepte bulundular. Sadece 1 maddesi bu. Milletvekillerine her geçen gün parti örgütlerinden gelen telefon sayısı artıyor. Yayına girmeden önce de yine bu deklarasyona imza atan milletvekillerinden birini aradım. Milletvekili "Biz dedi parti örgütlerinden gelen talepleri sunma kararı aldık" dedi." açıklamasında bulundu.

Yarkadaş, aralarında İzmir milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat'ın da olduğu bir grup milletvekili Özgür Özel'e bazı talepler içeren bir metin sunduklarını söyledi.

"MUHTEMELEN BU ARKADAŞLARIN İHRACINI İSTEYECEK"

Özel'in bu taleplerden rahatsız olacağını söyleyen Yarkadaş, "Muhtemelen bu arkadaşların ihracını isteyecek!" dedi.


