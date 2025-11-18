Göçük altında kalan şirket müdürünü kurtarma çalışmalarına ara verildi

Sivas'ın Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiinde bulunan bir maden ocağında dün 16.30 sıralarında göçük meydana geldi. Fimar adlı şirkete ait demir madeninde oluşan göçükte şirket müdürü Sabri Yıldırım (66) toprak altında kaldı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri, günün ilk ışıklarıyla arama-kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Önceki gece toprak kayması nedeniyle durdurulan ve gün içerisinde devam eden çalışmalar, havanın kararması nedeniyle tekrar durduruldu. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla tekrar başlayacak.