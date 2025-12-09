Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor

Akran zorbalığı biçim değiştirerek okullarda daha görünmez ve yıkıcı bir hale geldi. Dijital taciz ve dışlama en yaygın zorbalık türleri arasında.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 08:17, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 08:18
Yazdır
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor

Akran zorbalığı Türkiye'de son yıllarda biçim değiştirerek daha görünmez ve yıkıcı bir hale gelmiştir. Artık okullarda dikkat çeken, fiziksel güç gösterileri veya yüksek sesli çatışmalar yerine; dışlama, imalı davranışlar, grup baskısı ve dijital taciz gibi yöntemler öne çıkmaktadır. Öğrenciler, çoğu zaman öğretmenlerin fark edemediği bu baskı biçimlerinin gölgesinde eğitim hayatlarına devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan "Türkiye Eğitim Sektöründe Akran Zorbalığının Ele Alınması" raporuna göre, özellikle lise birinci sınıflar görünmez zorbalığın en yoğun hedefi haline gelmiştir.

Okullarda Görünmez Zorbalık Türleri

  • Dışlama ve imalı davranışlar
  • Grup baskısı
  • Dijital taciz ve siber zorbalık

Kız Öğrencilerde Dijital Taciz

Kız öğrenciler arasında sosyal medya üzerinden yürütülen itibar zedeleme davranışlarının arttığı gözlemlenmektedir. Bir öğrencinin fotoğrafının izinsiz paylaşılması, hakkında alaycı etiketler oluşturulması veya manipüle edilmiş görüntülerin kapalı gruplarda dolaşıma sokulması, mağdurun yalnızca okul içinde değil, dijital ortamda da sürekli baskı altında kalmasına yol açmaktadır.

Erkek Öğrencilerde Güç Gösterisi

Erkek öğrencilerde ise güç gösterisine dayalı zorbalık öne çıkmaktadır. Koridorda omuz atma, itme-çekme, spor takımlarına yeni katılanlara uygulanan sert karşılamalar veya "uyum sağlarsa kabul edilir" anlayışı, zamanla normalleşen bir baskı kültürüne dönüşmektedir. Uzmanlar, bu tür davranışların öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde belirgin bir yük oluşturduğunu belirtmektedir.

Siber Zorbalığın Yaygınlaşması

Siber zorbalık, görünmez zorbalığın en hızlı yaygınlaşan boyutunu oluşturmaktadır. Öğrencinin izinsiz çekilen görüntülerinin gruplarda paylaşılması, fotoğrafların filtrelerle alay konusu yapılması, kapalı gruplardan dışlanma veya sözlü olmayan dijital baskı, son yıllarda belirgin bir artış göstermiştir.

Köklü Okullarda Gelenekleşen Baskı

Köklü okullarda görünmez zorbalığın farklı bir yüzü ortaya çıkabilmektedir. Bu okulların güçlü gelenekleri ve sınıf içi hiyerarşileri, yeni gelen öğrenciler üzerinde ek baskı yaratabilmektedir. Bazı uygulamalar yıllar içinde "gelenek" adı altında normalleşmiş olsa da öğrenciler arasında görünmez bir zorbalık döngüsüne dönüşmüştür. Üst sınıfların yeni gelenlere karşı sergilediği mesafeli tutum kimi zaman "Biz de zamanında çektik, sıra sizde" söylemiyle meşrulaştırılmaktadır.

Dışlanma Korkusu ve Öğretmenlerin Rolü

UNICEF raporlarına göre öğretmenler görünmez zorbalığı çoğu zaman fark edememektedir. Fiziksel şiddetin aksine dışlama, imalı konuşmalar, grup içi hiyerarşi ve dijital baskı gözle görülür olmadığı için öğrenciler yaşadıkları durumu çoğunlukla gizlemektedir. "Şikayet edersem daha çok dışlanırım" kaygısı, bu döngünün sürmesine neden olmaktadır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber