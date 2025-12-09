Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak

Kurul, özellikle eski nüfus cüzdanlarındaki din ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerin kopyalanmasının, açık ihlal olduğuna dikkat çekti.

Kişisel Verileri Kurumu Kurumu'nun Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre oteller, kimlik bilgilerini doğrulamak amacıyla belgeyi görmek zorunda ancak fotokopisini alamayacak.

