19 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Sultangazi'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/10.30/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nun açılış programı ile Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nın ödül törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/16.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile görüşecek.

(Astana)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın sekizinci haftasındaki Türk derbisinde; B Grubu'nda Türk Telekom, Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

(Ankara/19.00)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında; C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, Fransa'nın Cholet Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Cholet/22.00)

3- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu altıncı ve son haftasında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM CSU Raiffeisen Oradea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Oradea/20.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yapılacak. Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Gaziantep Gençlikspor-Altekma, Gebze Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlik müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/17.00/Gaziantep/Kocaeli/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/16.30/17.00)