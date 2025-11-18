Davut Gül: Kediler fare yakalamayı unuttu, mama yiyorlar!

Katıldığı televizyon programında sokak hayvanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki kontrolsüz besleme noktalarının ekosistemi bozduğunu söyledi. Gül, bu durumun doğal döngüyü tersine çevirdiğini ifade ederek, sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut pratiğin yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

"KEDİLER FARE YAKALAMIYOR, FARELER KEDİYLE MAMA YİYOR"

Vali Gül, İstanbul'da doğal av-avcı ilişkisinin tamamen değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Doğanın dengesi ortadan kalkmış durumda. Normal şartlarda kediler fare yakalar; fakat İstanbul'da kediler fare yakalamıyor çünkü mamayla besleniyorlar. Hatta fareler de kedilerle birlikte mama yiyor. Bu sağlıklı bir düzen değil. 'Canım istedi kaldırıma mama koyayım' anlayışı sürdürülebilir değil."

Gül, sokakta gelişigüzel besleme yapılmasının hayvan popülasyonunu, şehirdeki davranış kalıplarını ve halk sağlığı parametrelerini etkilediğine dikkat çekerek, "Kedi beslemek isteyen evinde beslesin. Sokakta denetimsiz mama bırakmak çözüm değil" dedi. Sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirten Gül, amacının sokak hayvanlarını ortadan kaldırmak değil, sistemin denetlenebilir hale getirilmesi olduğunu vurguladı. Gül, kontrollü besleme alanlarının önemine işaret ederek, sokak hayvanlarının sorumluluğunun koordineli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

"KAĞITHANE'NİN KÖPEĞİ Mİ, ŞİŞLİ'NİN KÖPEĞİ Mİ?"

Sokak köpekleri konusuna da değinen Gül, İstanbul ilçelerinin sıkışık yapısına dikkat çekerek şu soruyu gündeme taşıdı "İstanbul'da ilçeler birbirine çok yakın. Kağıthane'deki köpek Şişli'ye geçtiğinde bunu tespit etme şansınız yok. Bu köpek Kağıthane'nin mi, Şişli'nin mi? Sınırlar bu kadar geçirgenken sorumluluğu belirlemek kolay olmuyor." Vali Gül, belediyelere tahsis edilen barınak alanlarının bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının inşasının sürdüğünü, bazılarında ise çalışmaların henüz başlamadığını aktardı. Sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade ederek, ilçeler arası koordinasyonun kilit rol oynadığını vurguladı.