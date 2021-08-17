Türkiye'nin ilk nalbant müzesi açıldı
|17 Ağustos 2021 23:19
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Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yürütülen 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' adlı AB projesi kapsamında Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci 'Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi' hizmete alındı. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ve bugün bazı bölgelerde kullanılan eserlerin yer aldığı 'Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi'nde kağnı, düven, at sabanı, atkı, yaba, tırmık, dirgen, ananat, at ve öküz pulluğu, öküz boyunduruğu, manda derisinden yapılmış demirci körüğü ile nallama öncesi öküz yatırmada kullanılan tezgah, tırnak törpüsü, renet, demirci örsü, kerpeten, tokmak, nal çekici, sunturaç ile at, eşek ve öküz nalları gibi çeşitli nalbant malzemeleri sergileniyor.
Müzede yer alan malzemeleri bedelsiz olarak bağışlayarak, yeni neslin bu eserlerle tanışmasına katkı veren çiftçilere teşekkür eden Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi kurucularından Kadir Kılınç, "Türkiye'de ilk olan bir müzenin kuruluşunda görev aldık. Müzemizde Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar kullanılan nalbantların kullandığı araç ve gereçleri ve çiftçilik üzerine kullanılan, eskiden kullanılmış tarım araçları yer alıyor. Yani kağnıdan at arabasına her şey müzemizde bulunuyor. Müzede 300'e yakın eser var. Yaklaşık 40 kişinin bağışladığı malzemelerle müzemizi bu hale getirdik. Afyonkarahisar il ve ilçelerinde, evinde böyle tarihi eserler bulunan kişilerin de yardımını bekliyoruz. Buranın açılışında emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.
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