https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin ilk nalbant müzesi açıldı

Türkiye'nin ilk nalbant müzesi, Afyonkarahisar'da açıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nce yürütülen 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' adlı Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci 'Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi' hizmete girdi.
17 Ağustos 2021 23:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yürütülen 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' adlı AB projesi kapsamında Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci 'Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi' hizmete alındı. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ve bugün bazı bölgelerde kullanılan eserlerin yer aldığı 'Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi'nde kağnı, düven, at sabanı, atkı, yaba, tırmık, dirgen, ananat, at ve öküz pulluğu, öküz boyunduruğu, manda derisinden yapılmış demirci körüğü ile nallama öncesi öküz yatırmada kullanılan tezgah, tırnak törpüsü, renet, demirci örsü, kerpeten, tokmak, nal çekici, sunturaç ile at, eşek ve öküz nalları gibi çeşitli nalbant malzemeleri sergileniyor.

Müzede yer alan malzemeleri bedelsiz olarak bağışlayarak, yeni neslin bu eserlerle tanışmasına katkı veren çiftçilere teşekkür eden Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi kurucularından Kadir Kılınç, "Türkiye'de ilk olan bir müzenin kuruluşunda görev aldık. Müzemizde Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar kullanılan nalbantların kullandığı araç ve gereçleri ve çiftçilik üzerine kullanılan, eskiden kullanılmış tarım araçları yer alıyor. Yani kağnıdan at arabasına her şey müzemizde bulunuyor. Müzede 300'e yakın eser var. Yaklaşık 40 kişinin bağışladığı malzemelerle müzemizi bu hale getirdik. Afyonkarahisar il ve ilçelerinde, evinde böyle tarihi eserler bulunan kişilerin de yardımını bekliyoruz. Buranın açılışında emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çona Kanyonu'nda 12 yeni şelale keşfedildi
17 Ağustos 2021 23:02		 Geçmişi 1800'lü yıllara dayanıyor! Coğrafi işaret tescili aldı
17 Ağustos 2021 20:37
Marmara Gölü kurudu, zemininde derin yarıklar oluştu
17 Ağustos 2021 19:31		 TEM'in Ankara yönü yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı
17 Ağustos 2021 19:07
Dalında meyvesi olan elma ağacı yeniden çiçek açtı
17 Ağustos 2021 18:44		 Sel sularından ahşap kapıların üzerinde yürüyerek kurtuldular
17 Ağustos 2021 17:59
Karı koca bir gün arayla koronaya yenik düştü
17 Ağustos 2021 17:49		 Mardin'de hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
17 Ağustos 2021 17:11
İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak
17 Ağustos 2021 17:04		 Validen uyarı: Günlük bin vaka ile karşı karşıyayız
17 Ağustos 2021 16:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:30 - Elazığ'daki hain terör saldırısını yaşayanlar o günü unutmuyor23:27 - Evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin izlerini silmek için çalışıyor23:24 - 2 kez kısmi felç geçirdi, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu23:23 - Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı23:19 - Türkiye'nin ilk nalbant müzesi açıldı23:08 - Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi
23:07 - Dolandırıcılara 77 bin lira kaptırdı23:02 - Çona Kanyonu'nda 12 yeni şelale keşfedildi23:00 - FED Başkanı: Salgın öncesi ekonomimize dönemeyeceğiz22:57 - Sağlıkçılar aşı olmayan hastaların pişmanlığına tanıklık ediyor22:55 - Müslümanların asırlardır süren hüznü: Kerbela22:34 - Prof. Dr. Cinel: Hastalığı hafif geçireceğinizin garantisi yok
22:32 - Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor22:28 - Bireylerde pandemi yorgunluğu artıyor22:26 - Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz22:25 - Naci Görür: 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz22:21 - Konut fiyatında artış hızı yavaşlıyor
22:04 - Sağlık çalışanını darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
Memur zammı hakem heyetine mi kalacak?
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benimo 2
güneş yanığı 1
norovirüs 1
Afganistan'daki yeni uygulamalar 1
bulaşık yıkama algoritması 1
afganistan'dan kaçış 3
hissetmek 1
bir dolaşıp gelmek 2
kar havası 2
korkup kaçmak 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bilecik Osmaneli Belediyesi memur alacak-ilan düzeltildi
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam