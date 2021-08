Kuraklık alarmı: 64 kilometrekarelik baraj çöle döndü

Sivas'ın Suşehri ilçesine 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya Barajı yaşanan kuraklık nedeniyle adeta çöle döndü. Bir zamanlar denizi andıran gölden geriye, barajı oluşturan Kelkit çayının yatağı kaldı. Baraj sularının altında kalan geniş alan, yürünebilir hale geldi. İlkbaharda sularla kaplı olan arazide bu günlerde çobanlar hayvanlarını gezdiriyor.

"BU SENE KURAKLIKLA İŞİMİZ ZOR"

Bölgede çobanlık yapan Ahmet Murat, yaşanan kuraklığın kendilerini tedirgin ettiğini söyleyerek, "Buraların hepsi suydu eskiden. İnekleri burada sulattırıyordum. Şimdi baraj geri çekildiği için mecburen inekleri barajın ortasında sulatıyorum. Sular çekilince buralar ineklerin otlak yeri oldu. Buralar önceden suydu, hep ilerdeki plajın altına kadar su vardı, şimdi ise buralara kadar inmiş ve buralar hep yayılım olmuş. Bu sene kuraklıkla işimiz zor. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi.

"ŞU AN DURDUĞUMUZ YER NEREDEYSE BARAJIN ORTASI"

Çoban Murat, barajın ortasına kadar yürüyerek gelindiğini belirterek, "Su seviyesi her geçen yıl geriye gidiyor. Geçen sene plajın altına kadar çıkıyordu. Bu sene buralara kadar çıktı. Şimdi de geriye gidiyor. Son 1 aydır baya geriledi. Daha önceden ilerdeki köyün oradaydı su ama şimdi oradan buraya kadar su seviyesi çekildi. Böyle giderse 15-20 güne bu da kalmaz, bu da ortadan kalkar. Şu an durduğumuz yer neredeyse barajın ortası, barajın ortasına kadar gelmiş durumdayız şu an" dedi.