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MB Başkanının açıklaması sonrasında dolar hızla yükseldi

Türk lirası, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra, dolar karşısında sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları sürdürerek, çarşamba günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.
08 Eylül 2021 12:08
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MB Başkanının açıklaması sonrasında dolar hızla yükseldi

Dolar/TL , sabah saatlerinde küresel risk iştahındaki düşüş ve dolardaki kuvvetlenmeyle 8,35 seviyesinde gezinirken Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle gün içerisinde 8,46'nın üzerini gördü.

Saat 12.30 itibariyle doların durumu:

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,40608,4070
Avro9,93809,9390
Sterlin11,537011,5940
ANKARA
ABD Doları8,37608,4560
Avro9,89809,9780
Sterlin11,477011,6870
Anadolu Ajansı
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