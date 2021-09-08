MB Başkanının açıklaması sonrasında dolar hızla yükseldi
Türk lirası, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra, dolar karşısında sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları sürdürerek, çarşamba günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.
|08 Eylül 2021 12:08
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Dolar/TL , sabah saatlerinde küresel risk iştahındaki düşüş ve dolardaki kuvvetlenmeyle 8,35 seviyesinde gezinirken Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle gün içerisinde 8,46'nın üzerini gördü.
Saat 12.30 itibariyle doların durumu:
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,4060
|8,4070
|Avro
|9,9380
|9,9390
|Sterlin
|11,5370
|11,5940
|ANKARA
|ABD Doları
|8,3760
|8,4560
|Avro
|9,8980
|9,9780
|Sterlin
|11,4770
|11,6870
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