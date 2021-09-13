1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araştırma üniversitesinden kişiye özel öğretim görevlisi ilanı!

İstanbul Teknik Üniversitesinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırmak üzere ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosuna, kişiye özel şartlardan dolayı bir kişi başvuru yapabildi.
13 Eylül 2021 16:00
+Aa- Yazdır
Araştırma üniversitesinden kişiye özel öğretim görevlisi ilanı!

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından farklı akademik birimlerde istihdam edilmek üzere çok sayıda öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir

İlgili üniversitenin idari birimi olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırmak üzere ilan ettiği Öğretim Görevlisi kadrosunda "Mühendislik alanında lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak. Varlık yönetimi, risk yönetimi, kalite yönetimi ve proje yönetimi alanlarında çalışmaları olmak." şartı aranmıştır.

Üniversitenin bilgi işlem alt yapısını yazılım ve donanım süreçleriyle desteklemek ve geliştirmek temel görevi olan Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarında esas itibarıyla Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü mezunları istihdam edilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitenin ilanında Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Varlık yönetimi, risk yönetimi, kalite yönetimi ve proje yönetimi gibi doğrudan Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının görevi olmayan alanlarda çalışması olan bir aday tarif edilmiştir. Zaten ilan şartlarından lisans mezuniyetinin gölgede bırakılması durumun en bariz kanıtıdır.

Netice itibarıyla belirli bir adayı tarif edecek özel şartlarla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunun ön değerlendirme sonuçlarına bakıldığında mucize olmamış ve sadece bir kişi başvurabilmiştir.

Ancak ön değerlendirme sonuçlarına olayın diğer tarafından baktığımızda ise sınava girecek adayın bilgilerini Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde İTÜ maskeli ilan etmesi gerekirken bu hassasiyete uymadan açık bir şekilde duyurmuştur. Hal böyle olunca sınava girecek adayı araştırdığımızda ise ilginin İTÜ Vakfında Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü göze çarpmaktadır.

İTÜ tarafından ilan edilen bir öğretim görevlisi kadrosuna adayın tarif edildiği bir ilanla İTÜ Vakfı Genel Sekterinin kendi kendisiyle rekabet ederek atanmasının ne derece hukuki ve etik olarak doğru olduğunu ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının önemle "LİYAKAT" furyası başlattığı bu dönemlerde durumun YÖK nezdinde kabul edilebilirliğini gerçekten merak ediyoruz.

Ülkemizin bilimsel yönde kalkınmasında öncü olan ve yakın dönemde YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçilen ayrıca her anlamda yaptığı çalışmalarla tüm bileşenleriyle diğer üniversitelerimize örnek olması gereken İstanbul Teknik Üniversitesinin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi istihdamında geniş bir katılıma imkan veren, rekabeti önceleyen ve yaptığı sınavlarla iyiyi değil en iyiyi kadrosuna katması beklenirken, kendi ismini taşıyan vakfın Genel Sekreterine kişiye özel kadro açması bizleri derinden üzmüştür.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
13 Eylül 2021 14:15		 8 Kamu Kurumu toplamda 817 personel almak için ilana çıktı
10 Eylül 2021 17:02
Öğretmen atamada 2018 yılındaki hata tekrar ediliyor
10 Eylül 2021 16:35		 15 bin öğretmen atama takvimi netleşti
09 Eylül 2021 20:01
Spikerlik için sertifika şartı istenebilir mi?
09 Eylül 2021 18:30		 Bakanlık, 60 puan ile çocuk bakım elemanı alacak!
09 Eylül 2021 16:33
Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak
09 Eylül 2021 14:35		 Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
09 Eylül 2021 10:05
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
09 Eylül 2021 07:50		 Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
08 Eylül 2021 20:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - TOKİ'den İmamoğlu'nun 'TOKİ şov yapıyor' açıklamalarına yanıt17:31 - Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza17:25 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:21 - 12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklandı17:18 - Sinop Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim ertelendi17:14 - Dolar günü yükselişle kapattı
17:11 - Erdoğan açıkladı: Polatlı'ya Tarım Üniversitesi kurulacak16:59 - FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı16:55 - Balıkesir'de FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 32 gözaltı16:52 - Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattındaki bazı duraklara sefer yapılmadı16:50 - Mahkeme, Maarif Müfettişlerinin yetkisini sordu16:45 - Elazığ'da iki farklı okuldaki iki sınıfta eğitime ara verildi
16:41 - Thodex soruşturması: Binance'daki kripto paralara el konulması istendi16:31 - 'Burayı pavyona çevirdiniz' diyen okul personeline kademe ilerleme cezası!16:29 - Bakanlıktan 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi16:22 - 'Gıdada fiyat artışı arz kaynaklı'16:11 - Tavuk kanadına rağbet azaldı, fiyatlar yarıya indi
16:05 - Sel sularına kapılıp kaybolan Buse'den 2,5 yıldır haber yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
Kur'an Kursu öğretmenini baldızına attığı mesajlar yaktı
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
6 bin lira maaş var, çalışan yok! 'Bin kişi olsa hepsine ihtiyaç var'
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
Bakan Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memur maaşı 3
doğan canku 2
börek 1
sözlükteki durgunluk 1
robot filosu 1
şu an çalan şarkı 1
yaşar 1
virüs 1
aşı deneyimleri 2
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
SON İLANLAR
Yetiştirilmek üzere stajyer öğrenci alınacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam