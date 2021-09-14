10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik istifa etti.
|14 Eylül 2021 11:57
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik istifa etti.
Atik'in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi.
40 milyon euro'luk anlaşmanın ardından genel müdürlük
4 Eylül'de TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevinden alınmıştı. Göreve, Uygun'un istifasından beş ay önce TCDD ile 40 milyon euro'luk özelleştirme anlaşmasına imza atan Sun Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Atik atanmıştı.
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