Kovid, çocuklarda yüzde 240 arttı
|15 Eylül 2021 06:50
|+Aa- Yazdır
AAP, geçen hafta çocuklar arasında 243 bin 373 yeni vaka bildirdi. Bu, 251 bin 781 vakanın bildirildiği geçen haftaya göre bir düşüş olsa da, çocukların 71 bin 726 vakayı oluşturduğu temmuz ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 240 artış anlamına geliyor. AAP "Yaz başında düşüş olmasına rağmen çocuk vakaları son iki haftada yaklaşık 500 bin vaka ile katlanarak arttı" açıklaması yaptı. Ülke genelindeki okulların açılmasıyla birlikte uzmanlar, aşı için uygun olmayan 12 yaşından küçük çocukları korumak için yetişkinlere aşı olmalarını tavsiye etti.
AAP, perşembe günü itibarıyla yaklaşık 5,3 milyon çocuğun Covid-19 testinin pozitif olduğunu ve çocukların şu anda ülke çapında bildirilen tüm vakaların yüzde 29'unu oluşturduğunu kaydetti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky halk sağlığı kurumunun yıl sonuna kadar hazır olmasını umduğu küçük çocuklar için bir Covid-19 aşısı üzerinde acilen çalıştığını söyledi. Çocukların ciddi hastalıklara yakalanma veya Covid-19'dan ölme ihtimali yetişkinlerden çok daha düşük. Yaşa göre hastaneye yatış bildiren eyaletler arasında, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yüzde 1,6 ila yüzde 4'ünü çocuklar oluşturuyor.
OSMAN SAĞIRLI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gala gecesinde skandal kıyafet: Yarı çıpklak semazen
15 Eylül 2021 07:05
|Aşıda yanlışlara karşı doğrular: Otizm yapmaz bağışıklığı bozmaz
15 Eylül 2021 07:00
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15 Eylül 2021 06:30
|İklim değişikliğini kişisel tehdit olarak algılayanların sayısı arttı
15 Eylül 2021 01:07
|Türk aşısı TURKOVAC hakkında merak edilenler
14 Eylül 2021 21:45
|Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı
14 Eylül 2021 21:19
|İnşaatında çalıştığı kütüphaneye doktor adayı olarak geliyor
14 Eylül 2021 20:45
|Ceyhan: Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok
14 Eylül 2021 20:38
|Aşı olmayan doktor, koronavirüse yenildi
14 Eylül 2021 20:36
|50 derecenin üzerindeki gün sayısı 40 yılda iki katına çıktı
14 Eylül 2021 19:53