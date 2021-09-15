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Kovid, çocuklarda yüzde 240 arttı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) temmuz ayından bu yana ABD'deki çocuklar arasında Covid-19 enfeksiyonlarının "katlanarak" arttığını açıkladı.
15 Eylül 2021 06:50
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Kovid, çocuklarda yüzde 240 arttı

AAP, geçen hafta çocuklar arasında 243 bin 373 yeni vaka bildirdi. Bu, 251 bin 781 vakanın bildirildiği geçen haftaya göre bir düşüş olsa da, çocukların 71 bin 726 vakayı oluşturduğu temmuz ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 240 artış anlamına geliyor. AAP "Yaz başında düşüş olmasına rağmen çocuk vakaları son iki haftada yaklaşık 500 bin vaka ile katlanarak arttı" açıklaması yaptı. Ülke genelindeki okulların açılmasıyla birlikte uzmanlar, aşı için uygun olmayan 12 yaşından küçük çocukları korumak için yetişkinlere aşı olmalarını tavsiye etti.

AAP, perşembe günü itibarıyla yaklaşık 5,3 milyon çocuğun Covid-19 testinin pozitif olduğunu ve çocukların şu anda ülke çapında bildirilen tüm vakaların yüzde 29'unu oluşturduğunu kaydetti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky halk sağlığı kurumunun yıl sonuna kadar hazır olmasını umduğu küçük çocuklar için bir Covid-19 aşısı üzerinde acilen çalıştığını söyledi. Çocukların ciddi hastalıklara yakalanma veya Covid-19'dan ölme ihtimali yetişkinlerden çok daha düşük. Yaşa göre hastaneye yatış bildiren eyaletler arasında, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yüzde 1,6 ila yüzde 4'ünü çocuklar oluşturuyor.

OSMAN SAĞIRLI
Türkiye
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