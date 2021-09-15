1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanların başörtü hazımsızlığı

İngiliz ve ABD'li araştırmacılar, Almanların başörtülülere ayrımcılığını bir deneyle belgeledi. Başörtülü kadına yardım etmeyen Almanların, başörtüsü olmayan kadına yardım için birbiriyle yarıştığı görüldü
15 Eylül 2021 07:30
+Aa- Yazdır
Almanların başörtü hazımsızlığı

Ülkede Müslümanlara dönük sayısız ayrımcılığı bir Alman üniversitesi değil, İngiltere'deki London School of Economics ve ABD'deki Pittsburgh ve Pennsylvania üniversitelerinden bir araştırma ekibi inceledi. Almanya'da başörtülülerin uğradığı ayrımcılığın masaya yatırıldığı araştırmanın sonuçları Amerikan Siyaset Bilimi Dergisi'nde yayınlandı.

LİMON DÜŞÜRME DENEYİ

MATHIAS Poertner, Danny Choi ve Nicholas Sambanis isimli üç akademisyenden oluşan araştırma ekibi, ayrımcılık araştırması kapsamında büyük Alman şehirlerindeki 26 tren istasyonunu gezdi. Onlara Alman, göçmen ve başörtülü kadın rolünü oynayan kadın oyuncular eşlik etti. Kadınlar tren istasyonlarında bilerek elindeki limon torbasını yere düşürdü. Ve ardından bu kadınlara yardım edilip edilmediği gözlendi.

SİSTEMATİK FARKLI MUAMELE

İSTASYONDA bulunanların dörtte üçünün, başörtülü olmayan kadının limonları toplamasına yardım ettiğini ancak aynı kadın başörtüsü takınca yardıma gelenlerin sayısının azaldığını şaşırarak izleyen araştırmacı Mathias Poertner: Almanya'da başörtülü kadınların günlük yaşamlarında başörtüsü olmayan insanlardan sistematik olarak farklı muamele gördüğünü kanıtladık.

'BİRLİKTE YAPMALIYIZ'

BAŞÖRTÜLÜ kadınlara karşı ayrımcılığı azaltmak için siyasilerin devreye girmesi gerektiğini söyleyen Poertner, "Göç geçmişi olan ve olmayan insanların buluşabileceği ve ortak bir kimlik oluşturabilecek alanlar yaratmak önemli. Farklı geçmişlere sahip insanlar arasında sadece temas yeterli değil, kimlik oluşturmak için birlikte bir şeyler yapmak gerekiyor" dedi.

Fatih YILMAZ

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı
14 Eylül 2021 22:54		 ABD'de alarm! Yoğun bakım ünitesi bulunamıyor
14 Eylül 2021 20:26
Iphone cihazlarda Pegasus casus yazılımı tehlikesi
14 Eylül 2021 10:27		 Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması
14 Eylül 2021 09:31
Zorunlu yapmışlardı... İngiltere'den aşı sertifikası kararı
12 Eylül 2021 21:53		 Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sona eriyor
12 Eylül 2021 16:11
İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı
12 Eylül 2021 15:25		 FBI gizli 11 Eylül belgelerini yayınladı
12 Eylül 2021 15:21
Pfizer'den itiraf! Uğur Şahin'in ilk aşı teklifini reddetmişler
12 Eylül 2021 12:55		 AYM Başkanı Arslan ve heyeti, AİHM Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı
11 Eylül 2021 12:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:06 - Merkez'den kritik hamle: Karşılık oranları 200 baz puan arttırıldı07:59 - İl Başkanı Türk kadınına vurulan zinciri savundu07:44 - Belediye'den Başkanvekiline de VİP makam aracı07:30 - Almanların başörtü hazımsızlığı07:25 - Meyve sebzelerdeki tarım ilaçları çocuklar için büyük risk taşıyor07:10 - İşverenler: 10 gençten 9'u makinede çalışmak istemiyor
07:05 - Gala gecesinde skandal kıyafet: Yarı çıpklak semazen07:02 - Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde07:00 - Aşıda yanlışlara karşı doğrular: Otizm yapmaz bağışıklığı bozmaz06:50 - Kovid, çocuklarda yüzde 240 arttı06:40 - Dalga geçerek 'casusluk' suçunu işliyorlar06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:15 - 'Avrupa kulak arkası etti: Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim'05:44 - Başkanlığını devreden Bozkır'dan mesaj: BM ürkek davranıyor04:22 - Facebook'un basına sızan raporu ABD'yi karıştırdı02:35 - EGM duyurdu: 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edildi01:07 - İklim değişikliğini kişisel tehdit olarak algılayanların sayısı arttı
00:39 - Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Kovid'li çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Alınacak kişileri 1 ay önce bildirdi ama dikkate alınmadı
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
Gala gecesinde skandal kıyafet: Yarı çıpklak semazen
Memurlara özel %15 ekstra indirim
İşverenler: 10 gençten 9'u makinede çalışmak istemiyor
Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Kovid'li çıktı
Başkanlığını devreden Bozkır'dan mesaj: BM ürkek davranıyor
EGM duyurdu: 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edildi
Belediye'den Başkanvekiline de VİP makam aracı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
köpek 1
delilik 2
virüs 1
sezen aksu dinlemek 1
kelle ütülür 1
şu an çalan şarkı 2
börek 2
litecoin 1
aşı deneyimleri 1
harun kolçak 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam