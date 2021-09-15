Ronaldo, kadın güvenlik görevlisini bayılttı!
|15 Eylül 2021 09:46
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Çarpmanın etkisiyle bayılan kadın, çevrede kısa süreli endişeye neden olurken Ronaldo da ısınmayı bırakıp hemen yanına gitti. Güvenlik görevlisi kendine gelince özür dileyen Portekizli yıldız daha sonra ısınma antrenmanına geri döndü.
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında deplasmanda Young Boys'la karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 55 dakika 10 kişi oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Mücadelenin öncesinde ısınmaya çıkan Ronaldo'nun hedefi şaşıran şutu ise kısa süreli panik yarattı.
RONALDO, GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Ronaldo'nun ısınma esnasında çektiği şut kadın güvenlik görevlisinin başına geldi. Sert şutun ardından bayılan kadın yürekleri ağza getirdi. Isınmayı yarıda bırakıp olay yerine giden Ronaldo, kadının kendine gelmesinin ardından özür diledi.
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