1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sabah gazetesi yazarı: Bazı bankalar hiç uslanmıyor

Sabah yazarı Dilek Güngör, 'Bazı bankalar hiç uslanmıyor' başlıklı yazısında "Pandemide kafalarını kuma gömdüler" dediği bazı bankaların, şimdi istenilenin tam tersini yaparak ihtiyaç kredilerinde gaza bastıklarını söyledi. Güngör, "Kim onlar belli... Kırmızısı, yeşili, turuncusu. Onların kar hırsı uğruna yapamayacakları şey yoktur" dedi.
15 Eylül 2021 11:30
+Aa- Yazdır
Sabah gazetesi yazarı: Bazı bankalar hiç uslanmıyor

Güngör, "Kim onlar belli... Kırmızısı, yeşili, turuncusu. Onların kar hırsı uğruna yapamayacakları şey yoktur" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Bazı bankalar hiç uslanmıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Maalesef, böyle. Ülkenin pandemi başında kapandığı dönemleri hatırlayın. Piyasada çarkı döndürmek için bir tarafta bütçe diğer tarafta finans kurumları aracılığıyla fonlama yapılıyordu" diye başladı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yönetiminde reel sektörün, esnafın, vatandaşın ucuz kredilerle hayatını idame ettirmesinin sağlandığını anlatan Güngör, "Biliyorum, 'ucuz kredi' dediğimde bir kesimin tüyleri diken diken oluyor. Ama ben hala aynı fikirdeyim. O dönemde kredi kanalları çalıştırılmasaydı, ucuz fonlamayla reel sektör, esnaf ayakta tutulmasaydı, bugün kaç işletmenin kapanmış olacağını, işsizliğin hangi boyuta çıkmış olabileceğini siz düşünün" dedi.

Güngör, o sırada kredi kanallarını sonuna kadar açanların sadece kamu bankaları olduğunu belirterek "Herkes piyasadan çekilirken, suyun üzerinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vardı. Özellerin birçoğu meseleye Fransız'dı" ifadesini kullandı.

Hatta bu yüzden Aktif Rasyosu (AR) formülünün üretildiğini vurgulayan Güngör, "Bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya Merkez Bankası ile swap (takas) yapmaları isteniyordu. Sonra ekonomide toparlanma başlayınca ekonomiyi bir miktar soğutacak yeni kararlar gündeme geldi. Hatta bankaların kredide bilhassa ihtiyaç kredilerinde bir miktar frene basması istendi. Kamu bankaları ve Türkiye'nin en büyük özel bankası buna uydu" diye yazdı. Güngör, şöyle devam etti:

"Pandemide kafasını kuma gömen kimi banka bu kez ne yaptı dersiniz. İstenilenin tam tersini. İhtiyaç kredilerinde tam gaza bastılar. Kim onlar belli... Kırmızısı, yeşili, turuncusu. Dedim ya, hep aynı isimler. Onların kar hırsı uğruna yapamayacakları şey yoktur. Halbuki, kaçırdıkları bir şey var. Türkiye var oldukça var olup çalışabilirler.

Şimdilerde ekonomi yönetimi bireysel kredilerde kısıtlama üzerinde çalışıyor ya. Bunlar sağdan soldan haber yazdırıyorlar. Kredi sınırlamasına karşı olduklarını ilan ediyorlar. Deseler ki, 'bu kredilerin bir kısmı gerçekten ihtiyaç için kullanılıyor, sistemi kilitlemeyelim' amenna... Fakat dertleri başka. Hepimiz biliyoruz.

'Ah şu kamu bankaları'

Yahu, ne olurdu şöyle ucuz kredilerde kallavi bir takip oranı açıklasanız? Ya da batık kredi anlatsanız? Veyahut 'çeviremiyoruz' deseniz?

Elbette, kinaye yapıyorum. Ama bir kesim bunu o kadar çok istiyor ki... Baksanıza, rutin bir yapılandırma işlemini bile büyük bir bilanço operasyonu algısıyla gündeme getirdiler. Hani pandemide kamu bankalarının geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara verdiği 3, 5, 10 bin TL'lik krediler vardı ya... Bunların yeniden yapılandırılmasına ilişkin bilgilendirmeler 'bilanço temizliği operasyonu' gibi sunuluyor.

Halbuki, üç kamu bankasının verdiği kredi miktarı 41 milyar TL. 7 milyon kişiye kullandı. Krediler Kredi Garanti Fonu kapsamındaydı. Takip oranları üç bankada da aşağı yukarı yüzde 5'lerde. Bu oran da kredi kartlarındaki NPL'den daha düşük. Yani yapılandırılsa büyük operasyon mu oluyor! El - insaf..."
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Van'da devletin sürü desteği 'tersine göç'ü başlattı
15 Eylül 2021 12:25		 Gün ortası döviz fiyatları
15 Eylül 2021 12:20
Gaziantep'te '14 Bin Konut Projesi'nde ön talep başvuruları başladı
15 Eylül 2021 12:10		 Çanakkale'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor
15 Eylül 2021 11:24
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor
15 Eylül 2021 11:17		 'Gürültü yapıyorsunuz' kavgası: Sopalı saldırıya uğrayan genç yoğun bakımda
15 Eylül 2021 10:52
Altının yükselişi devam ediyor
15 Eylül 2021 10:35		 Ücretli çalışan sayısı temmuzda yüzde 10,9 artarak 13,6 milyonu geçti
15 Eylül 2021 10:27
Vodafone 3.500 yeni istihdam için kolları sıvadı
15 Eylül 2021 10:20		 '2016'dan bu yana 283 bin 709 göçmen geri gönderildi'
15 Eylül 2021 10:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - Tuzla sahili müsilajdan arındırıldı, dalgıçlar çay keyfi yaptı12:39 - 'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti12:39 - Vali açıklama yaptı...4 sınıf karantinaya alındı12:38 - Meteoroloji'den 3 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı12:36 - Üçüncü doz ikincisine oranla 10 kat daha fazla antikor üretiyor12:35 - Ankara-Nallıhan yol çalışmalarının tamamlanması için temel atıldı
12:27 - GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?12:25 - Van'da devletin sürü desteği 'tersine göç'ü başlattı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:15 - 'Dünyanın en iyi'leri arasına giren öğretmene okulunda sürpriz kutlama12:10 - Gaziantep'te '14 Bin Konut Projesi'nde ön talep başvuruları başladı12:01 - Böbrek hastası ile bağışçı adayına 'organ ticareti'nden 9 yıl hapis
12:00 - Reklam şikayetini geciktirdiği için ceza alan genel müdür AYM'den eli boş döndü11:58 - Bilim Kurulu toplanıyor...11:55 - Kara Leylek ve Saklı Kapı Kanyonları kaderine terkedilmiş11:54 - Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlilik teklifi11:46 - Çocukların eğitim döneminde ton balığı tüketimi önemli rol oynuyor
11:30 - Sabah gazetesi yazarı: Bazı bankalar hiç uslanmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'otobüs ehliyetli' aday kazandı
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı
Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
Belediye'den Başkanvekiline de VİP makam aracı
Gala gecesinde skandal kıyafet: Yarı çıpklak semazen
Merkez'den kritik hamle: Karşılık oranları 200 baz puan arttırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece telefonun çalması 1
norovirüs 1
yaşar 2
ana 1
divane kuşu 1
kelle ütülür 3
budamak 1
delilik 2
neden iki adet muz satıyorsun 1
mu da gelir mu da geçer 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam