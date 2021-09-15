Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlilik teklifi
Oyuncu Ebru Şahin sosyal medya hesabından, NBA yıldızı sevgilisi Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyurdu.
|15 Eylül 2021 11:54
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Oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.
Yaz boyu arkadaşlarının düğünlerine katılan çift evlenmeye karar verdi.
Cedi Osman, Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı...
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