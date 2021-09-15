KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS A grubu ve öğretmenlik ile ÖABT sonuçlarının 16 Eylül 2021 yani yarın açıklanması bekleniyor.
|15 Eylül 2021 13:55
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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumları 1, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapıldı.
Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu da 15 Ağustos'ta gerçekleştirildi.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS A grubu ve öğretmenlik ile ÖABT sonuçlarının 16 Eylül 2021 yani yarın açıklanması bekleniyor.
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