1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da yapılan 'parmak nakli' literatüre girdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki ameliyatla, 19 yaşındaki gencin yüzük parmağı, iş kazası sonucu kopan baş parmağının yerine dikildi. Operasyonu gerçekleştiren öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bilsev İnce; "Nakli başarıyla gerçekleştirdik, gayet iyi, fonksiyon görüyor. Hastamız, işine gücüne döndü. Yazı yazmak da dahil bütün ince becerilerini yapabilecek durumda" dedi.
15 Eylül 2021 14:38
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Konya'da 19 yaşındaki gencin kopan baş parmağının yerine, işlevi daha az olan yüzük parmağı transfer edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilsev İnce ve Prof. Dr. Mehmet Dadacı, iş kazası sonucu elinde ciddi yaralanma olan ve baş parmağı kopan hastanın tedavisine yoğun mesai harcadı.

Baş parmağının kopması nedeniyle el fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden 19 yaşındaki hastayı operasyona alana hekimler, yaklaşık 1,5 saatlik ameliyatın ardından daha az işlevi olan yüzük parmağını, baş parmağın yerine dikti.

Ameliyat sonrası 2 saatlik sürenin ardından baş parmağını hisseden hasta, el fonksiyonlarını kullanabilecek şekilde taburcu edildi. Yapılan operasyon, bilimsel dergide yayımlanarak literatüre girdi.

- NEÜ Meram Tıp Fakültesi, yüz ve kol nakli için ruhsat aldı

Prof. Dr. İnce, AA muhabirine, Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniğinin uzun yıllardır mikro cerrahi merkezi olarak çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda hastanın kliniğe başvurduğunu, parmağı, kolu kopan hastalara hizmet verdiklerini ifade eden İnce, kol ve yüz nakli ruhsatı alan ikinci üniversite hastanesi olduklarını belirtti.

İnce, parmakları kopan hastalarda her zaman onarım yapamadıklarına dikkati çekti.

Baş parmağı kopan 19 yaşındaki hastaya, el fonksiyonlarının korunması için yeni bir teknik uyguladıklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Hasta bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağının yerine bir parmak nakli yapmamız lazımdı. Ayaktan parmak naklinde mikro cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp, parmağı kaybetme riski vardı. Uygulayacağımız tekniğimizde bu risk yoktu. Hastayla konuştuğumuzda bu tekniğin daha uygun olacağına karar verdik. Yüzük parmağının, kopan baş parmağın yerine naklini yaptık. Nakli başarıyla gerçekleştirdik, gayet iyi, fonksiyon görüyor. Hastamız, işine gücüne döndü. Yazı yazmak da dahil bütün ince becerilerini yapabilecek durumda. Ayrıca parmağını da hissediyor. Ayaktan nakil yaptığınızda hasta en az 6 ay o parmağı hissetmez ama bu teknikte ameliyattan yaklaşık 2 saat sonra parmağını hisseder."

- Uygulama, Amerikan El Cerrahisi Dergisi'nde yayımlandı

İnce, literatürde baş parmak transferiyle ilgili ayak ve işaret parmağından nakil olduğunu dile getirerek, "İşaret parmağını kullandığımız zaman elin en önemli parmaklarından birinin fonksiyonunu kaybetmiş oluyorsunuz. Biz, göreceli olarak daha az kullanılan dördüncü parmak olan yüzük parmaktan nakil yaptık, başarılı oldu. Bu da Journal of Hand Surgery American Volume'de (Amerikan El Cerrahisi Dergisi) basıldı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek
15 Eylül 2021 13:41		 14 saatlik ameliyatla hastanın beynindeki tümör çıkarıldı
14 Eylül 2021 09:45
Seri üretim için gün sayan TURKOVAC'a uluslararası ilgi
14 Eylül 2021 06:50		 Aşı değil, koronavirüs kalpten öldürüyor
14 Eylül 2021 06:23
Yoğurt tüketiminin, yüksek tansiyonu düşürdüğü tespit edildi
13 Eylül 2021 13:08		 TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek
12 Eylül 2021 15:31
Çağımızın yeni belası: 'Afet' hastalığı
12 Eylül 2021 14:03		 Tıp literatüründe bir ilk! Korona, akciğer kanserini taklit etti
12 Eylül 2021 12:04
Aşı olmayanların hastalanma riski 4,5, ölüm riski 11 kat yüksek
10 Eylül 2021 22:17		 Okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı
09 Eylül 2021 16:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor15:34 - Bakan Özer: Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalı15:30 - Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine gelecek ismi açıkladı15:24 - Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı15:18 - Türkiye'de ilk olan 'adliye anaokulu' eğitime başladı15:13 - Haritadaki tek 'turuncu' kentte 22 bin kişi ilk doz aşısını yaptırmadı
15:05 - Ankara Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı15:03 - Fransa'da aşı olmayan sağlık personelinin maaşları askıya alınacak15:02 - '14 gün eğitime ara veren sınıflarda canlı ders uygulaması yapılacak'15:00 - TikTok akımı fasulye krizi çıkardı: Gençlere satmayın14:57 - Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt14:56 - MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
14:55 - Sağlık-Sen, aile hekimliği çalışanları için hakkaniyetli ek ödeme istedi14:51 - PCR testi zorunluluğu aşılamayı nasıl etkiledi?14:43 - Prof. Hecer: Turşu'da limon ve sirke zararlı, çay kullanın14:38 - Konya'da yapılan 'parmak nakli' literatüre girdi14:37 - Avukattan kira bedelleriyle ilgili 3 önemli uyarı
14:33 - Dijital Türk Lirası için Merkez Bankası'ndan ilk adım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'otobüs ehliyetli' aday kazandı
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı
130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek
BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı
Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehter marşıyla gelip izmir marşıyla gitmek 2
itiraf 1
divane kuşu 1
neden iki adet muz satıyorsun 1
börek 1
şu an çalan şarkı 1
delilik 2
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
çelebi 1
litecoin 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğuna Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam