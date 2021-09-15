PCR testi zorunluluğu aşılamayı nasıl etkiledi?
|15 Eylül 2021 14:51
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Koronavirüsle mücadelede 6 Eylül'de yeni dönem başladı.
Eğitimde, şehirler arası ulaşımda ve sosyal faaliyetlerde aşı yaptırmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi.
Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla yapılan uygulama, aşılama hızını da etkiledi.
PCR testi zorunluluğu aşılamayı artırdı
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Haftada iki kez PCR yaptırmak yerine aşı olmayı tercih edebilecekler. Kendi fakültemizden örnek verecek olursak son dönem aşı olanlar arasında gençlerin daha yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
'Özel sektörün uygulamaları aşıya teşvik eder'
İlhan,özel sektörün vereceği destekle de aşılamanın hız kazanacağı görüşünde.
"Restoranlar sergileyebilir, kafeler sergileyebilir. Vatandaşların açıkçası bu vesileyle aşı olmaları çok büyük bir avantaj sağlayacak. Hani bu şekilde uygulama yapan kişiler belki toplumda eleştiriliyor olabilirler. Ama yine de bunun aşıya teşvik edeceğini düşünüyorum."
'Tarama yaptırmak doğru ama aşı olsalar daha başarılı oluruz'
Testler sayesinde belirtisiz vakaların görülme sıklığının azaldığını da söyleyen İlhan şöyle konuştu:
"Hareketli işi olan insanların daha çok PCR yaptırdıkları için, açıkçası
bir anlamda tarama olmuş oluyor. Giderek asemptomatikleri daha az görmeye başlıyoruz.
Ama bunu tabii şu boyutu var; vatandaşlar tarama yaptırsınlar doğru ama aşı
yaptırsa taramaya ihtiyaç olmasa aşı oldukları için hasta olsalar dahi hastalığı
hafif geçirseler ve bu vesileyle çevreye bulaştırmasalar kesinlikle çok daha
başarılı olacağımızı söyleyebilirim."
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