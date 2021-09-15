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MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin

Aşı olmayan ve PCR testi vermeyen personel direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında görev alamayacak. Ayrıca PCR testi zorunluluğu özel okul ve yurt hizmeti veren kurumlar da uygulanacak
15 Eylül 2021 14:56
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MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumları ile barınma hizmeti veren özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da, personelden haftada iki kez PCR talep edilmesini istedi.

Bakanlık ayrıca, 13 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere, aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil tüm personele, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi.
Memurlar.Net
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