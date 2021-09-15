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ÜAK'tan doçentliğe başvuru için rekor ücret talebi

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, doçentliğe başvuru için ilk kez 900 TL başvuru ücreti istiyor!
15 Eylül 2021 15:55
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ÜAK'tan doçentliğe başvuru için rekor ücret talebi

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca, doçentlik unvanı verilmesine ilişkin başvurular Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yapılmaktadır.

Yakın tarihte yapılan yeni düzenlemeyle birlikte başvuru dönemini yeniden yılda ikiye indiren Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bu defa beklenmedik bir karar alarak doçentliğe başvuracak adaylardan 900 TL ücret talep edilmektedir.

Ayrıca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından paylaşılan kılavuzda başvurusunu süresi içerisinde yapamayan veya tamamlayamayan, başvurusunu geri çeken, başvurusu geçersiz sayılan veya iptal edilen, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretlerin iade edilemeyeceği de belirtilmiştir.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının belirlediği yeni ücret politikasının çoğu zaman akademisyenlerin sıklıkla şikayet ettiği doçentlik süreçlerindeki idari işleyişin kalitesinin artmasına vesile olmasını ümit ediyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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