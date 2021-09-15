Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi.
|15 Eylül 2021 21:42
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