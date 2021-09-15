1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi.
15 Eylül 2021 21:42
+Aa- Yazdır
Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim: Ben Messi hayranıyım
15 Eylül 2021 21:11		 Ronaldo, kadın güvenlik görevlisini bayılttı!
15 Eylül 2021 09:46
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
14 Eylül 2021 20:06		 A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor
14 Eylül 2021 14:15
Kulüp başkanının eşi tribünlere el hareketi yaptı, ortalık karıştı
13 Eylül 2021 22:06		 Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı
13 Eylül 2021 20:40
Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı
13 Eylül 2021 11:41		 Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti
13 Eylül 2021 10:27
Fatih Terim'den Şenol Güneş'e destek
13 Eylül 2021 09:38		 Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi
12 Eylül 2021 21:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Ankara tiftiği coğrafi işaret olarak tescil edildi21:46 - TIME dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesinde Türk isim21:42 - Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi21:38 - Bakan Koca: İki doz aşılamayı gösteren haritayı paylaşacağız21:27 - Selçuk Bayraktar, ilk yerli İHA'nın gelişim sürecini anlattı21:16 - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün logosu yenilendi
21:11 - Fatih Terim: Ben Messi hayranıyım21:03 - 'Öksürük sesinden kişinin korona olup olmadığı anlaşılacak'21:01 - Kahramanmaraş Müftüsü Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır21:00 - Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı20:54 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:49 - Karadeniz'de mantardan zehirlenme vakaları arttı
20:28 - CHP milletvekiline şantaj davasında karar çıktı20:26 - Taksi Yönetim Merkezi İSPARK'a devredildi20:18 - Erdoğan: 2023 Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür20:16 - İstifa eden bürokrat Kardemir A.Ş.'ye Gn. Müd. Yardımcısı oldu20:01 - Aşı yaptırmayan sağlık memuru Kovid-19'a yenik düştü
19:50 - Prof. Dr. Kurugöl'den 12 yaş üzeri çocuklar için aşı çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'otobüs ehliyetli' aday kazandı
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine gelecek ismi açıkladı
BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı
9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek
AK Partili vekilden manidar paylaşım: Hesap vermeleri gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehter marşıyla gelip izmir marşıyla gitmek 2
kelle ütülür 2
neden uçlarda yaşıyoruz 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 1
ana 1
Pudra şekeri 2
beş yıl önce on yıl sonra 1
sebep olmak vs vesile olmak 2
yaşar 1
çizgi film 2
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğuna Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam