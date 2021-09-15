Bursa Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu genişletti
Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım ağına 271 yeni otobüs kazandırdı.
|15 Eylül 2021 22:48
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir içi toplu ulaşım konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu doğrultuda toplu taşıma otobüs filosunu genişlettiklerini belirtti.
Aktaş, toplu ulaşım filosuna 271 adet yeni otobüs kazandırdıklarını, böylece belediyenin toplu taşımadaki otobüs varlığının yüzde 33 büyüdüğünü bildirdi.
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