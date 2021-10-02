Robot çağrılara dikkat; kişisel verilerinizi çalıyorlar

Robot çağrılara dikkat; kişisel verilerinizi çalıyorlar
Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen patron şimdi yandı

Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen patron şimdi yandı
Sağlık Müdürü: Zararı olsa tek evladımıza iki aşı yaptırmazdık

Sağlık Müdürü: Zararı olsa tek evladımıza iki aşı yaptırmazdık
'Terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı'

'Terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı'
Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilacın fiyatı belli oldu

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilacın fiyatı belli oldu
Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk toprağa verildi

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk toprağa verildi
Yeni Şafak yazarı: AK Parti seçmeni memnun değil, cezayı keser atar!

Yeni Şafak yazarı: AK Parti seçmeni memnun değil, cezayı keser atar!
Çoğunluğu aktif görevde 18 adliye çalışanına FETÖ gözaltısı

Çoğunluğu aktif görevde 18 adliye çalışanına FETÖ gözaltısı
Veteriner kliniğine senet operasyonunda veteriner hekim tutuklandı

Veteriner kliniğine senet operasyonunda veteriner hekim tutuklandı

Ceyhan uyardı: Böyle giderse 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız!

Ceyhan uyardı: Böyle giderse 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız!
Özel eğitim mezunlarına da üniversite kapısı aralandı

Özel eğitim mezunlarına da üniversite kapısı aralandı
Fethullah Gülen yargı sürecini UYAP'tan izlemiş

Fethullah Gülen yargı sürecini UYAP'tan izlemiş
3 Kurum çok sayıda personel almak için ilana çıktı

3 Kurum çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Bakanlık açıkladı, toplam aşı miktarı 110 milyonu geçti

Bakanlık açıkladı, toplam aşı miktarı 110 milyonu geçti

Öğretmenin kovulma olayında Valilik açıklamasındaki tuhaflıklar

Öğretmenin kovulma olayında Valilik açıklamasındaki tuhaflıklar
65 kg altının yurda sokulması için Daire Başkanı devreye girmiş

65 kg altının yurda sokulması için Daire Başkanı devreye girmiş
Coşkun Sabah: Vatandaş yumurtayı 2,5 ya da 3 TL'den yiyecek

Coşkun Sabah: Vatandaş yumurtayı 2,5 ya da 3 TL'den yiyecek
Bakanlıkta ilk mescidi o açmıştı

Bakanlıkta ilk mescidi o açmıştı
Çocukların yeni kabusu bronşiolit

Çocukların yeni kabusu bronşiolit

AYM, yüksek yargı üyelerinin görev süreleri hakkında son kararı verdi

AYM, yüksek yargı üyelerinin görev süreleri hakkında son kararı verdi
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi
YÖK'ten azami sürelerini dolduran öğrencilere 'ek sınav hakkı'

YÖK'ten azami sürelerini dolduran öğrencilere 'ek sınav hakkı'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Şehit çocuğu olmayan 177 kişiye burs verildi' iddialarına açıklama

'Şehit çocuğu olmayan 177 kişiye burs verildi' iddialarına açıklama

Yargıtay karar verdi: İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?

Yargıtay karar verdi: İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?
LPG'ye yapılan büyük zam, yarın pompaya yansıyacak

LPG'ye yapılan büyük zam, yarın pompaya yansıyacak
Son 12 aylık ihracat yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı

Son 12 aylık ihracat yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı
Sınavsız şube müdürü olan 12 sekreter için soruşturma başlatıldı

Sınavsız şube müdürü olan 12 sekreter için soruşturma başlatıldı
'Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındı' iddiasına Bakanlıktan yanıt

'Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sağlık Müdürü: Zararı olsa tek evladımıza iki aşı yaptırmazdık

Pandemi ile mücadelenin tek silahının aşı olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ın aşı karşıtlarının kulaktan dolma bilgileri inanmaması gerektiğini söyledi. Manava meyve almaya gidildiğinde en iyisini isteyenlerin, hastalıkla mücadelenin tek silahı olan aşıya karşı çıktığını belirten Yavuzyılmaz, "Bizim bütün sağlık tesislerimizde, bütün aşı merkezlerimizde hekim arkadaşlarımız var. Doğru ve sağlıklı bilgiyi sahibinden almak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle yapmamak lazım" şeklinde konuştu. Bursa'da 4 milyon doz aşı yapıldığını, fakat vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, artık gençlerde ve özellikle anne adaylarında, ya da doğum sonrası loğusalık döneminde de kayıplar olduğunu belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2021 15:21
Yazdır
Sağlık Müdürü: Zararı olsa tek evladımıza iki aşı yaptırmazdık

Salgının seyri ile ilgili detaylı bilgi aktaran ve bir buçuk yıldır büyük mücadele ve fedakarlık gösterildiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, en yüksek oranların geçen yıl aralık ayında yaşandığını, fakat son zamanlarda aşıyla birlikte bu oranların Bursa ilinde oldukça düşük seviyede ilerlediğini belirtti. Bu süreçte Bursa Şehir Hastanesinin büyük rol alarak yoğunluğun büyük bir kısmını üstlendiğini ifade eden Yavuzyılmaz, "Fiziki mekanlar açısından, hem yoğun bakım, hem de acil servis açısından en uygun bu hastanemizdi. Normalleşmeyi halk farklı anlıyor. Vaka sayılarında artış mevcut. O zamanki kadar yoğun olmasa da, yine bir artış eğilimi bulunmakta. Çünkü serbestleşmeyi biz çok daha rahat algılıyoruz. Tamamen normale dönmek gibi algılıyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz, normalleşme değil, yeni normalleşmeye alışmamız lazım. Yine maske ve mesafemize dikkat edip, aşı olmayı önemsememiz lazım. Bu iş bitmiş değil, vaka ve ölümlerimiz yine mevcut. Her akşam Sağlık Bakanımız sayıları belirtiyor. Her gün 250-300'e yakın vatandaşımızı kovid sebebiyle kaybediyoruz. Bu bizim için önemli bir raram. Yine tabii bunun ilimize yansıması da belli bir oranda; okulların açılmasıyla birlikte, vakalarımızın yüzde 25'lik seviyesini yine öğrenci ve öğretmenler oluşturuyor. Burada da anaokulu en düşük seviyede, sırasıyla ilkokul, ortaokul ve en yüksek rakamları da lisede görüyoruz. Liseli gençlerin biraz daha tedbirlere dikkatinin daha az ve dağınık olduğunu görüyoruz. Tabii bu süreçte biz Bursa'mızda yüzde 85 hedef nüfusla birinci doz aşı sayısına ulaştık. Yüzde 67'lere yakın da ikinci doz aşılara ulaştık. Toplam bakacak olursak, 4 milyona yakın aşı yapılmış durumda. Nüfusumuz 3 milyon civarında. Hedef nüfusumuzu 2,5 milyon kabul edersek bu rakam oldukça iyi seviyede. Hiçbir vatandaşımızı randevusu olmadığı için, ya da aşı olmadığı için, ya da başka bir sebeple aşı olmak talebiyle başvurduğunda geri çevirmiyoruz. Bütün sağlık tesislerimiz, özellikle kamudaki hastanelerimiz, ilçe sağlık müdürlüklerimiz gece saat 24.00'e kadar, hafta sonu dahil olmak üzere aşı yapıyor. Aşıyı çok önemsiyoruz, çünkü gördüğümüz sonuçlarda aşılıların gerek hasta olma riski açısından, gerekte eğer hastalığı yakalanırsa hastalığın seyri açısından çok daha olumlu sonuçları olduğunu biz hekim olarak müşahede ediyoruz. Bu yüzden bir an önce aşı olunmasını, eksik aşı olanların aşılarını tamamlamalarını çok önemsiyoruz. Bursa'mız diğer illere göre şu anda daha iyi bir durumda. Ama bu iyilik hali rehavete kapılmamıza sebep olmamalı'' ifadelerini kullandı.

''Bir zararı olduğuna inansam hekim olarak 16 yaşındaki tek evladıma iki doz aşını yapmazdım''

Yeni normalleşme sürecinde ölümlerin gençlerde, hamile ve loğusa dönemindeki vatandaşlarda da yoğun görüldüğünü belirten Dr. Yavuzyılmaz, ''Birkaç gün önce Bursa'da, doğumuna vesile olduğumuz çocuğu annesine sadece fotoğrafıyla gösterebildik. Birbirleriyle buluşturamadan maalesef anneyi kaybettik. Bu çok üzücü bir hadise. Hem bir evlat annesini hiç göremeden büyüyecek, hem de daha hayatının baharında bir anne, çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti. Bunun vicdani sorumluluğu var. O yüzden aşı konusunu üzerine basa basa vurguluyoruz. Oğlum 16 yaşında, aşı hakkı geldiği gün iki doz aşısını da yaptırdım. Ailemdeki aşı hakkı olan herkes, aşı olma hakkını kazandığı ilk gün aşısını yaptırmaya gayret etti. Bir zararı olduğuna inansam, eşim de hekim, ben de hekimim, böyle bir düşüncemiz olsa, herhalde tek evladımıza 16 yaşında iki aşı yaptırmazdık. O yüzden ben vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetlerini bir üst seviyeye çekmelerini, eğer bu işi aşarsak birlikte omuz omuza aşacağımıza inanıyorum'' dedi.

''Doğru ve sağlıklı bilgiyi sahibinden almak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle yapmamak lazım''

Salgınla mücadelenin tek silahının aşı olduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, aşı karşıtlarına örnekle cevap verdi. Konuyla ilgili konuşan Yılmazer, ''Manava meyve almaya gittiğinizde, bana iyisinden meyve ver diyorsunuz. Ama sağlık konusunda, aşı konusunda, basında ve sosyal medyada alakasız kişilerin söylemlerini algılıyoruz. Bizim bütün sağlık tesislerimiz ve aşı merkezlerimizde hekim arkadaşlarımız var. Doğru ve sağlıklı bilgiyi sahibinden almak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle yapmamak lazım. Biz çocukluk çağında 14 tane aşıyı sürekli yapan bir ülkeyiz. Aşıyla önlenebilir bir hastalıkla aşıdan geri durmak, aşı karşıtlığı yapmak gerçekten akıl karı değil. Sonuçları ve bedeli çok ağır. On yıl sonra ne olacak? On yıl sonrasını hesaplamak için önce hayatta kalmak lazım. Kovid hastalığına yakalandığımız zaman ne olacağını bilmiyorsak, on gün sonrasını hesaplayamadığımız bu hayatta, 10 yıl sonrasının hesabını yapmam akıl karı olmaz. Ben ilk gün kendi aşımı yaptırdım'' şeklinde konuştu.

''Bursa'da 4 milyon doz aşı yapılmış durumda''

Okulların açılmasıyla beraber gençlerdeki aşı oranlarının yükseldiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, ''Gençlerde aşı olanların görülüp, örnek alınmasının da büyük etkisi var. Bursa'da 4 milyon doz aşı yaptık. Aşı yaptıranlarda hayati bir tehlike olduğunu görmedik. Yani bunun önemli bir ölçüt olduğunu düşünüyorum. Elimizde şu anda bu hastalığa karşı aşıdan daha güçlü bir silah olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü tedbirsiz ve dikkatsiz olduğumuzda bir kartopunun çığ felaketine dönüşmesi gibi bu vakaları hemen önümüzde görüyoruz. Kovid açısından da, hummalı çalışmamız gerek. Birinci basamakta bulunan filyasyon, aşı ve önleme çalışmaları, gerekse hastanedeki aşı takip çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor'' diye konuştu.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal ise, ''Yoğun olduğumuz dönemlerde, acile kovid hastalarıyla beraber 3 bin 500 başvuru olduğunu gördük. Yoğun bakım kapasitemizi o dönemde yüzde yüz arttırma şansımız oldu. Bu manada da 150 civarında kovid hastasını yoğun bakımda takip edebildik. Geriye dönüp baktığımızda ise 5 bin civarında kovid hastasına hizmet vermiş olduğumuz görünüyor. Kovid yoğunluğuyla alakalı tabii aşı çalışmalarından sonra ciddi bir yoğunluk azalması mevcut. Ama tetikte olmamız muhakkak gerekiyor. Aşıyı çok önemsememiz gerekiyor. Çünkü yatırdığımız hastalarla birlikte özellikle yoğun bakımda yatan hastalarla alakalı önemli veriler görmekteyiz. Yoğun bakıma yatırdığımız hastaların yüzde doksanının aşısız olduğunu görüyoruz. Aşılı olanlarında çoğunluğunun tek doz olduğunu, azınlık olarak da 2 ve 3 doz aşı yaptıranlar olduğunu görüyoruz. Bu bizim aşıyı önemsememiz gerektiğini gösteriyor. Aşıyla alakalı az önceki veriden de yola çıkarsak, aşı olanlar hastalığı çok ufak ve önemsiz semptomlarla geçiriyor. Fakat önemli bir solunum sıkıntısı ya da akciğer rahatsızlığı bulunan hastalar daha zor atlatıyor. Dolayısıyla diğer gruba göre, hastanede kalış süreleri de önemli bir ölçüde düşük oluyor'' dedi.

#Sağlık Müdürü# Fevzi Yavuzyılmaz

Bu Habere Tepkiniz

Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Yargıtay, yurt dışı görevlendirmesinden kaynaklı mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumunda yurtiçi aylıklarının geri alınamayacağına hükmetti!
'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerindeki öğrenci grup sayılarına bağlı olarak öğretmenlerin norm kadroya esas ders yükünde bir nebze artış sağlayacak, atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda olumlu yönde değişikliğe neden olacaktır.
3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet ARIBAŞ, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin KALOĞLU, atandı.
Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendika arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde personele 'performansa göre ödeme yapılmasına" imkan veren maddenin hukuka aykırı olmadığına karar verildi.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bugün verdiği kararda, akademisyenin, jüri değerlendirme raporlarını görmesi yönelik talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memur vefat ettiğinde kendisinden 30 yaş küçük dul eşine aylık bağlanır mı?
Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini 01.10.2021 Cuma günü ziyaret etti ve öğretmenimiz Burak Kılıç'tan özür dileyerek helalleşti.
Stratejik sağlık personelinin eş durumu nakliyle ilgili önemli karar

Stratejik sağlık personelinin eş durumu nakliyle ilgili önemli karar

Danıştay, stratejik sağlık personelinin eş durumundan naklinde kamu görevlisi olmayan eşin 4 yıl 1440 gün prim ödemesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Gece uyurken 25 bin lira dolandırıldı

Gece uyurken 25 bin lira dolandırıldı

İstanbul Kadıköy’de, gece uyuduğu esnada dolandırıcılar tarafından uzaktan mobil bankacılık sistemine erişilen vatandaşın 25 bin lirası başka şahsa aktarılarak banka hesabı boşaltıldı. Telefonun ekranında kendisinin kontrolü dışında paraların aktarıldığı saniyeleri izleyen şahıs hayatının şokunu yaşadı.
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü

Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü.