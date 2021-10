'Çocuklar camiyi rahatsız eden değil, camiyi şenlendirendir'

- İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, vatandaşların camilere aileleriyle birlikte gelmelerinin çok önemli olduğunu belirterek "Son yıllarda gençlerimiz ve çocuklarımız da camiye geliyor. Bu çok önemli. Çocuklar caminin süsüdür. Çocuklar camiyi rahatsız eden değil, camiyi şenlendiren, yavrularımızdır ve geleceğin cemaatidir." dedi.

Yavuz, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hafta kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın belirlendiğini anlatan Yavuz, "Bu sene 'vefa' konusu ele alınacak. Pandemi döneminde birbirimizden uzak kaldık. Bu uzaklığı yakın kılmak için de temamız vefa olarak belirlendi." diye konuştu.

Vefa duygusunun insani ilişkilerde çok önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Din görevlilerimiz son yıllarda insanların hayatına dokunmaya çalışıyor. Her alanda varız. Hastanelerde manevi rehberlerimiz, insanların her gün yüzlerce sorusuna cevap veren fetva hattımız, gençlik kollarımız var. İnsanlara hizmet ediyoruz. Din görevlilerimiz toplumu aydınlatma, doğru yolu gösterme ve vefa duygusunu canlandırmak için ellerinden geleni yapıyor. Din görevlilerimiz toplumun rehberleridir. Din görevlilerimiz her alanda yaşantısıyla, konuşmasıyla, ahlakıyla, insanlığa ve hayata dokunmasıyla topluma örnek olmalı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Hatta 'din görevlisi' demiyoruz, 'din gönüllüsü' diyoruz. Din görevlilerimiz ayrıştırıcı değil, birleştirici. Din görevlileri sadece 5 vakit namaz kıldıran insanlar değil, aynı zamanda fedakar insanlardır."

Doğumda, ölümde, düğünde ve diğer sosyal olaylarda din görevlilerinin her zaman bulunduğunun altını çizen Yavuz, "Bizim bazı görevlilerimiz var. O görevlilerimiz o bölgenin babası. Kentteki bazı hocalarımız uyuşturucuyla mücadele ediyor, bazıları her akşam bir aileye dokunuyor. Bazıları sporla etrafına gençleri topluyor, bazıları sosyal market kuruyor, bazıları çorba ikramında bulunuyor, bazıları sokakta kalanlara banyo imkanı sunuyor. Bizim her imamımız örnek insandır. Bu örnekler önümüzdeki dönemde artacak." ifadelerini kullandı.

- "Din görevlilerimiz pandemi kurallarını camilerde en iyi şekilde uyguladılar"

İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, pandemiyle birlikte camilerde temizliğe ve hijyene çok dikkat edildiğini, tüm kurallara harfiyen uyulduğunu dile getirdi.

Camilerde sosyal mesafenin sağlanması için yetkililerin cemaati yönlendirdiğini aktaran Yavuz, "Koronavirüs salgını döneminde pandemi kurallarının en iyi uygulandığı yer camilerdir. Cemaatimiz kesinlikle camiye maskesiz gelmediler. Bugüne kadar 'camiden virüs kaptım, camiden etkilendim' diyen insana rastlamadık. Din görevlilerimiz pandemi kurallarını camilerde en iyi şekilde uyguladılar. Bu konuda halkımızın teveccühünü kazandılar." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, insanların camileri aileleriyle ziyaret etmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son yıllarda gençlerimiz ve çocuklarımız da camiye geliyor. Bu çok önemli. Çocuklar caminin süsüdür. Çocuklar camiyi rahatsız eden değil, camiyi şenlendiren, yavrularımızdır ve geleceğin cemaatidir. Camilerimizde çocuklarla ilgili alanlar yapmaya da başlıyoruz. Örneğin 4-6 yaş Kur'an kurslarını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde planlarımız dahilinde örnek kurslar yapmaya başladık."