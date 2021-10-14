Erdoğan açıklamıştı! İhracat için yeni sistem yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "ihracatçının desteklenmesi ve kolay kredi sağlanması" projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Pandemi sonrası rekordan rekora koşan ihracatın daha da desteklenmesi, Türkiye'nin üretim üssü haline gelmesi için özel bir mekanizma oluşturulacak. Sadece ihracatı destekleyecek anonim bir şirket kurulurken, Kefalet Sistemi uygulamasına geçilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu, bir süredir devam eden çalışması devam ihracatçılara dönük düzenlemelerde sona gelindi. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak çalışmada öne çıkanlar şöyle:

10 MİLYAR DOLAR:

Merkez Bankası reeskont kredilerini 30 milyar dolara çıkardı. Artan kısım ihracata gidecek. Bu kapsamda, 10 milyar dolarının direkt ihracatçı tarafından kullanılması sağlanacak.

YENİ KURUM OLUŞTURULACAK:

İhracatçılar için Kredi Garanti Fonu benzeri çalışacak bir anonim şirket kurulacak. Sistem Tanıtma Fonu'ndan ve birliklerin birikiminden aktarılacak birikim ile oluşturulacak.

SADECE İHRACATA DESTEK:

Kredi Garanti Fonu iç piyasayı, KOBİ'leri, yeni kurulacak şirket ise sadece ihracatçıları destekleyecek.

İKS OLUŞTURULACAK:

İhracat Kefalet Sistemi adı verilen İKS oluşturulacak. Eğer firmanın kredibilitesi iyiyse, ona kefalet verilecek ve böylece teminat sistemi de kalkmış olacak. İhracat şirketleri, çek, ipotek, imza gibi evrak ve belgelerle uğraşmayacak. Böylece bu işlemler yapılırken verilen paraları da ödemek zorunda kalmayacak.

KOLAY KREDİ:

Avrupa'da da yaygın olan uygulama kapsamında Kefalet Sistemi onay verdiğinde firma bankalardan daha önce aranan hiçbir şeye gerek kalmadan kredi alabilecek. Sistem para vermeyecek ama kefalet verdiği firmalar kolayca krediye ulaşabilecek.

ZÜBEYDE YALÇIN