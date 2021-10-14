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Lise öğrencisi banyoda su israfını önleyen sistem geliştirdi

Sakarya'da lise öğrencisi Kerem Yoldaş'ın geliştirdiği, TEKNOFEST'te ikinciliğe layık görülen sistem, musluk açıldığında duş başlığına ilk gelen soğuk suyun bir depoya aktarılıp istenilen sıcaklığa ulaşıldığında kullanılmasını sağlayarak suyun boşa akması engelleniyor- Sistem sayesinde her banyoda 4,5 litre suyun israfının önleneceği belirtiliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 11:28
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Sakarya'da lise öğrencisi Kerem Yoldaş, duş başlığına ilk gelen soğuk suyun bir depoya aktarılıp istenen sıcaklığa ulaştığında kullanılmasını sağlayarak, su israfını önleyen sistem geliştirdi.

15 Temmuz Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yoldaş, babasının önerisi doğrultusunda banyolarda suyun boşa akıtılmasının engellenmesine yönelik araştırma yaparak proje hazırlamaya karar verdi.

Yoldaş, bu kapsamda "Makroliz" projesini hazırladı. Yaklaşık 8 ayda geliştirdiği projesiyle TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmaları lise kategorisinde Türkiye ikincisi olan Yoldaş, kullanıma daha elverişli hale getirmek için patent başvurusunda bulunduğu proje modeli üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

- "Elde ettiğim dereceyle projenin yatırım için önü açıldı"

Kerem Yoldaş, AA muhabirine, babasının önerisiyle başladığı araştırmalarında, banyoya her girildiğinde yaklaşık 4,5 litre suyun soğuk olduğu gerekçesiyle boşa akıtıldığını tespit ettiğini söyledi.

Bunun üzerine suyu sıcaklık takibiyle yönlendirip tasarruf etmenin yolunu bulduğunu anlatan Yoldaş, "Projenin son haline gelmesi yaklaşık 8 ay sürdü. Tesisatçılarla görüşerek suyu nasıl yönlendireceğimi ve nasıl vanalar kullanmam gerektiğini öğrendim. Ardından suyun sıcaklığına bağlı olarak yönlendiren aparatı tasarladım. Makroliz, banyo armatörünüzün duş başlığının olduğu bölgeye takılır. İlk yaptığı şey bünyesine gelen suyun sıcaklığını ölçmek. Su uygun sıcaklıktaysa doğrudan duş başlığına gönderiyor, su soğuk ve istenilen derecenin altındaysa doğrudan depoya gidiyor."

Sistem sayesinde her banyoda yaklaşık 4,5 litre suyun israfının önlendiğini belirten Yoldaş, depoda biriken suyun ise evde temizlik ve çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini kaydetti.

Yarışmada elde ettiği dereceyle projenin yatırım için önünün açıldığını dile getiren Yoldaş, alacağı yatırımlara bağlı olarak hızlanması durumda kısa sürede kullanıma başlanabileceğini sözlerine ekledi.

- "Kerem çok başarılı bir öğrencimiz"

Proje danışmanı bilişim teknolojileri öğretmeni Muharrem Ata da projenin tasarım ve uygulama süreçlerinde Yoldaş'a destek olduklarını söyledi.

Projede mikro denetleyici kart olan "Arduino Nano"yu tercih ettiklerini aktaran Ata, "Deponun doluluk oranını kontrol edebilecek bir sensör ile LCD ekran kullandık proje üzerinde. Sesli mesaj verebilmesi için kullandığımız hoparlör var. Bir algoritma tasarlayarak projeyi kullanır hale getirdik. Kerem çok başarılı bir öğrencimiz. Projede tasarlama, fikir ve geliştirme aşamalarında çok büyük emekleri var. TEKNOFEST'te de standımıza gelenlerin proje hakkında olumlu söylemleri Kerem'i daha fazla çalışmaya itti. Projemizi boyut olarak daha da küçük hale getirerek gerek evlerde gerekse endüstriyel alanda kullanılabilir olmasını istiyoruz." diye konuştu.

#"Makroliz"# banyo# lise öğrencisi Kerem Yoldaş#

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