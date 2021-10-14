2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak

Taslak, açıklamanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek ve 2022 bütçesinin görüşülmesine başlanacak.

Meclis'teki İlk bütçe görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilecek. Komisyonda ilgili bakanlıklar, kendi bütçeleri ile ilgili sunum yapacak.

Komisyondaki görüşmelerin ardından bütçe taslağı Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında başka bir yasa teklifi görüşülmeyecek.

Türkiye'nin 2022 bütçesi Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından kesinleşecek.

Bir ilk yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana bir ilk yaşanacak. İlk defa bütçeyi kamuoyuna cumhurbaşkanı yardımcısı açıklayacak.