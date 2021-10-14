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Ali Yalçın: Bu toplu sözleşmede 92 yeni kazanım var

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, son toplu sözleşmeye ilişkin, "Bu toplu sözleşmede 92 yeni kazanım var. 5 sözleşmede biz 258 kazanım elde etmiştik. Şimdi üzerine 92 yeni kazanım koyduk." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 23:03
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Ali Yalçın: Bu toplu sözleşmede 92 yeni kazanım var

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bayburt'a gelen Yalçın, Vali Cüneyt Epcim ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'i makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra Öğretmen Evi'nde düzenlenen Bayburt Teşkilat Buluşması'na katılan Yalçın, sendika olarak ilk andan toplu sözleşme hakkı aldıkları döneme kadar çok ciddi emek ve gayret verdiklerini söyledi.

Son toplu sözleşme ile önemli kazanımların elde edildiğini belirten Yalçın, "Bu toplu sözleşmede 92 yeni kazanım var. 5 sözleşmede biz 258 kazanım elde etmiştik. Şimdi üzerine 92 yeni kazanım koyduk. 87 de eski kazanımın üzerine ilave yaptık, oldu 179 alanda iyileştirme. PTT'de çalışan arkadaşlar var, idari hizmet sözleşmeli işçi maaşını soruyorlardı. 4 bin lira alan arkadaşlar, kamudaki en düşük memur ücreti 9 bin kişi tek kalemde 300 lira seyyanen maaşlarına aylık iyileştirme yaptık." diye konuştu.

Yalçın, 5 dönemdir masaya 3600 ek göstergeyi götürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Masada zorluyoruz, diyorlar ki 'Hayır. Sizin ruhsat üstüne kat çıkmaya yetmiyor. Bunları burada görüşemezsiniz, bunlar kapsam dışı. Sözleşmeliler konusu kapsam dışı. Siz bunu burada yapmazsınız. Sizin sınırlarınız görüşeceğiniz konular belli.' Israrla inatla kararlılıkla götürdük, rapor verdik, gündeme getirdik, araştırma yayınladık. Ama işin peşini bırakmadık. Ne oldu peki? Bu toplu sözleşmede gömleğin düğmelerini yırttık. Kapsamı genişlettik ve ikisi hakkında da toplu sözleşme kararı aldık. Demek ki azimle kararlılıkla zorlaya zorlaya devam etmek lazım. Tıpkı 1992'de başlayıp anayasa değişikliğini sağlayıp daha sonra toplu sözleşme hakkını aldığımız gibi."

Şu anda iki konuyu Memur-Sen ile hükümetin bir yıl içinde çalışacağını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Kararımız şu, sınırlamayı da kaldırdık, koymadık. Çünkü bazı meslek grupları diyordu, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyonla bir yıl içinde çalışılması ve tamamlanarak hayata geçirilmesi. Neyi getirecek, 30 bin lira emeklilik ikramiyesini artıracak. Emekli maaşını 750 ile 1100 lira arasında oynatacak. Son derece kıymetli bir kazanım. Tarihi bir adım. Halbuki vaat boşta geziyordu. Şimdi ne oldu vaat karara dönüştü, icraata bizim sayemizde geçecek ve kasımda start vermek için mücadele edeceğiz ve bir yıl içinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik, karardan bahsettik, o da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına talimat vererek 'Bir an önce yetkili konfederasyonla tüm detayları çalışıp ve hayata geçirelim.' diye talimat verdi."

#3600 ek gösterge# Bayburt# Memur-Sen# Ali Yalçın
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