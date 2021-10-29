Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
Facebook adını değiştirdi
Facebook adını değiştirdi
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı yine 20 yıl hapis istedi
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı yine 20 yıl hapis istedi
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Danıştay Onikinci Dairesi, teknisyen kadrosunda olan devlet memurlarının teknikerlere ödenen zam ve tazminatlarından yararlanması için anılan kadroya atanmaları gerektiğine hükmetti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Ekim 2021 10:50
Yazdır
Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Dava konusu olayda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan davacı Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümünden mezun olmuş, teknikerlere ödenen zam ve tazminatlardan yararlanmak için başvuruda bulunmuştur. İdare ilgilinin talebini reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 4 üncü maddesinin (e) fıkrası ve 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarınca teknik hizmetler sınıfına dahil teknisyen unvanlı kadroda görev yapmakta olan davacının zam ve tazminatlardan yararlanması için ayrıca tekniker kadrosuna atanmış olma şartı aranmayacağına hükmederek işlemi iptal etmiştir.

Danıştay 12 nci Dairesi ise mevcut uygulamayı ve mevzuat düzenlemeleri de ters-düz eden bir karara imza atarak idarenin işlemini haklı bulmuştur.

Kararda gerekçe olarak; bir kişiye tekniker unvanına ilişkin katsayı üzerinden zam ve tazminat ödenebilmesi için, her şeyden önce kişinin "Tekniker unvanlı kadroda" görev yapmasının gerektiği, kişi teknik hizmetler sınıfında görev yapsa veya kişi eğitim unvanı bakımından tekniker unvanına karşılık gelen eğitimi tamamlasa dahi, tekniker kadrosuna atanmadığı sürece anılan ödemelerden faydalanmasının mümkün olmadığı, görevin gerektirdiği hizmetlerin ilgili kadro unvanı ile yürütülmesi, bir başka ifadeyle, kişinin kadro unvanı ne ise, tarafına o kadro unvanından zam ve tazminat ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

Esas No: 2018/2960

Karar No: 2020/1626

İSTEMİN KONUSU : Kahramanmaraş İdare Mahkemesinin 25/04/2014 tarih ve E:2013/456, K:2014/790 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : ...... İl ... Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kahramanmaraş Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teknisyen olarak ataması yapılan davacı tarafından, .... Üniversitesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümü mezuniyeti nedeniyle, teknikerler için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile 01/01/2013 tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

KAPAT [X]

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Kahramanmaraş İdare Mahkemesince, öncelikle uyuşmazlığın çözümü için, davacının 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca özelleştirme kapsamında teknisyen olarak atanması neticesinde, atandığı kurumdaki teknikerlerin almış olduğu fark ve tazminatların, bitirdiği ön lisans mezuniyeti nedeniyle tarafına ödenip ödenmeyeceği hususunun ortaya konulması gerektiği, bu kapsamda, 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 4. maddesinin ( e ) fıkrası ve anılan Karar'ın uygulanmasına ilişkin 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarınca, teknik hizmetler sınıfına dahil teknisyen unvanlı kadroda görev yapmakta olan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu'nun Endüstriyel Elektronik Bölümünden mezun olan davacının, atandığı görev için öngörülen aylıklarının belirlenmesinde, ayrıca tekniker kadrosuna atanmış olma şartı aranmayacağının açık olduğu, eşitlik ilkesi gereğince davacının anılan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, atanmış olduğu kurumdaki teknikerlere ödenen zam ve tazminatlardan yararlandırılması gerektiği, bu nedenle, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı özlük ve parasal hakların, davacının talebi ile bağlı kalınarak ( 01/01/2013 tarihinden itibaren ) ancak dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, Türk Telekomünikasyon AŞ'de çalışmakta iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen personel hakkında, 4046 sayılı Kanun'un 22. maddesi uyarınca fark tazminatına esas alınacak eski pozisyon için yapılan ödemeler toplam net tutarının belirlenmesinde, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Ek-29. maddesine göre belirlenen ücretin esas alınması gerektiği, maaş nakil belgesinde eski ve yeni görev unvanı teknisyen olarak belirtilen davacıya, maaş ve sair yasal ödenekler bakımından, anılan belge esas alınmak suretiyle ödeme yapıldığı, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teknisyen unvanı ile ataması yapılan davacının, ilgili mevzuat uyarınca, kadro emsallerine ulaşıncaya kadar zam ve tazminatlardan faydalanmasının mümkün olmadığı, teknisyen ve tekniker mesleki unvanlarının, birbirinden farklılık teşkil ettiği, Mahkemece davacının mesleki üst öğrenimi hakkında bir saptamaya gidilmeden, eksik inceleme ve araştırma neticesinde karar verildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Kahramanmaraş İl Telekom Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teknisyen olarak ataması yapılan davacı, 12/05/2009 tarihinde buradaki görevine başlamıştır.

21/09/2007 tarihli, Kahramanmaraş ... Üniversitesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümü mezuniyeti bulunmaktadır.

09/11/2012 tarihli başvurusuyla, anılan ön lisans mezuniyeti nedeniyle mesleğiyle ilgili üst öğrenimi tamamladığı, tekniker unvanlı personel ile maaşının eşitlendiğinden bahisle, öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması talebinde bulunmuştur.

Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 11/12/2012 tarih ve 35800 sayılı yazısı ile, 4046 sayılı Kanun uyarınca, kurum bünyesindeki emsallerine ulaşıncaya kadar zam ve tazminatlardan faydalandırılmasının mümkün olmadığı yönünde işlem tesis edilmiştir.

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36. maddesinin II numaralı bendinde; "Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci ( Hareket araştırmacısı ), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder." düzenlemesine yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, ''Zam ve tazminatlar'' başlıklı 152. maddesinin "II. Tazminatlar" başlıklı fıkrasında; görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının ( ek gösterge dahil ) brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde belirtilen tazminatların ödeneceği, anılan maddenin ''III-Ortak Hükümler'' başlıklı bölümünde; bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esaslarının ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154. madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanacağı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı; ( ... ) bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı, kurala bağlanmıştır.

05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Kapsam ve dayanak" başlıklı 1. maddesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanun'un Ek Geçici 9. maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanun'un 152. maddesine göre 2006 yılında;

a ) Ödenecek "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammının", bu Karara ekli ( I ) sayılı Cetvelde,

b ) Ödenecek "Özel Hizmet Tazminatının", bu Karara ekli ( II ) sayılı Cetvelde,

c ) Ödenecek ''Diğer Tazminatların'', bu Karara ekli ( III ) sayılı Cetvelde,

ç ) Teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimlerinin ''Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri'' başlığı ile, bu Karara ekli ( IV ) sayılı Cetvelde,

d ) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesinin, bu Karara ekli ( V ) sayılı Cetvelde, gösterildiği belirtilmiş olup, anılan Kararın "Esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları" başlıklı 3. maddesinde;

( 1 ) a ) ( I ) sayılı Cetvelin ( A ), ( D ), ( E ), ( F ), ( G ) ve ( H ) bölümlerinde yer alan zamlar ile ( II ) sayılı Cetvelin ( A ), ( B ) ve ( D ) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1 ) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli Cetvellerinde yer alan kadro unvanlarının,

2 ) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler'e göre tespit olunan kadro unvanlarının,

3 ) ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanlarının,

b ) ( I ) sayılı Cetvelin ( B ) ve ( C ) bölümlerinde yer alan zamlar ile ( II ) sayılı Cetvelin ( C ), ( E ) ve ( F ) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyerinin, c ) ( III ) sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemelerin, esas alınacağı kuralına yer verilerek, "Görevin fiilen yapılması" başlıklı 6. maddesinde ise; zam ve tazminatların ödenebilmesi için, ( I ), ( II ) ve ( III ) sayılı Cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapmasının zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İlgili mevzuatın incelenmesinden, bir kişiye tekniker unvanına ilişkin katsayı üzerinden zam ve tazminat ödenebilmesi için, her şeyden önce kişinin "Tekniker unvanlı kadroda" görev yapmasının gerektiği, kişi teknik hizmetler sınıfında görev yapsa veya kişi eğitim unvanı bakımından tekniker unvanına karşılık gelen eğitimi tamamlasa dahi, tekniker kadrosuna atanmadığı sürece anılan ödemelerden faydalanmasının mümkün olmadığı, görevin gerektirdiği hizmetlerin ilgili kadro unvanı ile yürütülmesi, bir başka ifadeyle, kişinin kadro unvanı ne ise, tarafına o kadro unvanından zam ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Dosya kapsamında ise; 21/09/2007 tarihli Endüstriyel Elektronik Programından ön lisans mezuniyeti bulunan davacının, kadro unvanının teknisyen olduğu, tekniker kadro unvanında görev yapmadığı görülmektedir.

Bu durumda ilgili mevzuat gereğince, davacının, tekniker unvanına karşılık gelen katsayı üzerinden zam ve tazminat alabilmesi için, "Tekniker'' olarak atanmasının gerektiği, bu kapsamda, tekniker kadro unvanında görev yapmayan davacıya, tekniker unvanına karşılık gelen katsayı üzerinden zam ve tazminat ödenmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında, eşitlik ilkesi gereğince davacının, atanmış olduğu kurumdaki teknikerlere ödenen zam ve tazminatlardan yararlandırılması gerektiğinden bahisle, dava konusu işlemin iptali ile dava konusu işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı özlük ve parasal hakların, davacının talebi ile bağlı kalınarak ( 01/01/2013 tarihinden itibaren ) ancak dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile dava konusu işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı özlük ve parasal hakların, davacının talebi ile bağlı kalınarak ( 01/01/2013 tarihinden itibaren ) ancak dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin temyize konu Kahramanmaraş İdare Mahkemesinin 25/04/2014 tarih ve E:2013/456, K:2014/790 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un ( Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 26.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

#zam ve tazminat#
Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı
Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı
Ahmet Çakar'a, Rıdvan Dilmen'e hakaret suçlamasından beraat
Ahmet Çakar'a, Rıdvan Dilmen'e hakaret suçlamasından beraat
İkranur cinayetinde karar: Amcaya 11, halaya 4 yıl hapis
İkranur cinayetinde karar: Amcaya 11, halaya 4 yıl hapis
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Sandviçi bulaşık makinesinde ısıttı, işten atıldı
Sandviçi bulaşık makinesinde ısıttı, işten atıldı
'Para karşılığı sahte PCR testi yapan örgüt' hakkında iddianame hazırlandı
'Para karşılığı sahte PCR testi yapan örgüt' hakkında iddianame hazırlandı

Bu Habere Tepkiniz

Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Danıştay Onikinci Dairesi, teknisyen kadrosunda olan devlet memurlarının teknikerlere ödenen zam ve tazminatlarından yararlanması için anılan kadroya atanmaları gerektiğine hükmetti!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun

Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun

http://tbb.av.tr/490
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Ondokuz Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Bu dosyamızda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun görevden alma işlemlerine dair verdiği karar örneklerini inceleyeceğiz.
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sözcü'ye konuştu. Bakan Özer "Önemli olan eğitimdeki kalite" dedi ve ekledi: "Benden reform beklemeyin, amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek. 'Eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil."
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!

Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı. "Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor

Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor

Yeni bir araştırma fast food yediğinizde endişelenmeniz gerekenin gereken sadece kolesterol, yüksek kalori ve karbonhidratlar olmadığını ortaya koydu.