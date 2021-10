Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Dava konusu olayda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan davacı Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümünden mezun olmuş, teknikerlere ödenen zam ve tazminatlardan yararlanmak için başvuruda bulunmuştur. İdare ilgilinin talebini reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 4 üncü maddesinin (e) fıkrası ve 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarınca teknik hizmetler sınıfına dahil teknisyen unvanlı kadroda görev yapmakta olan davacının zam ve tazminatlardan yararlanması için ayrıca tekniker kadrosuna atanmış olma şartı aranmayacağına hükmederek işlemi iptal etmiştir.

Danıştay 12 nci Dairesi ise mevcut uygulamayı ve mevzuat düzenlemeleri de ters-düz eden bir karara imza atarak idarenin işlemini haklı bulmuştur.

Kararda gerekçe olarak; bir kişiye tekniker unvanına ilişkin katsayı üzerinden zam ve tazminat ödenebilmesi için, her şeyden önce kişinin "Tekniker unvanlı kadroda" görev yapmasının gerektiği, kişi teknik hizmetler sınıfında görev yapsa veya kişi eğitim unvanı bakımından tekniker unvanına karşılık gelen eğitimi tamamlasa dahi, tekniker kadrosuna atanmadığı sürece anılan ödemelerden faydalanmasının mümkün olmadığı, görevin gerektirdiği hizmetlerin ilgili kadro unvanı ile yürütülmesi, bir başka ifadeyle, kişinin kadro unvanı ne ise, tarafına o kadro unvanından zam ve tazminat ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

Esas No: 2018/2960

Karar No: 2020/1626

İSTEMİN KONUSU : Kahramanmaraş İdare Mahkemesinin 25/04/2014 tarih ve E:2013/456, K:2014/790 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : ...... İl ... Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kahramanmaraş Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teknisyen olarak ataması yapılan davacı tarafından, .... Üniversitesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümü mezuniyeti nedeniyle, teknikerler için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile 01/01/2013 tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Kahramanmaraş İdare Mahkemesince, öncelikle uyuşmazlığın çözümü için, davacının 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca özelleştirme kapsamında teknisyen olarak atanması neticesinde, atandığı kurumdaki teknikerlerin almış olduğu fark ve tazminatların, bitirdiği ön lisans mezuniyeti nedeniyle tarafına ödenip ödenmeyeceği hususunun ortaya konulması gerektiği, bu kapsamda, 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 4. maddesinin ( e ) fıkrası ve anılan Karar'ın uygulanmasına ilişkin 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarınca, teknik hizmetler sınıfına dahil teknisyen unvanlı kadroda görev yapmakta olan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu'nun Endüstriyel Elektronik Bölümünden mezun olan davacının, atandığı görev için öngörülen aylıklarının belirlenmesinde, ayrıca tekniker kadrosuna atanmış olma şartı aranmayacağının açık olduğu, eşitlik ilkesi gereğince davacının anılan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, atanmış olduğu kurumdaki teknikerlere ödenen zam ve tazminatlardan yararlandırılması gerektiği, bu nedenle, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı özlük ve parasal hakların, davacının talebi ile bağlı kalınarak ( 01/01/2013 tarihinden itibaren ) ancak dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, Türk Telekomünikasyon AŞ'de çalışmakta iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen personel hakkında, 4046 sayılı Kanun'un 22. maddesi uyarınca fark tazminatına esas alınacak eski pozisyon için yapılan ödemeler toplam net tutarının belirlenmesinde, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Ek-29. maddesine göre belirlenen ücretin esas alınması gerektiği, maaş nakil belgesinde eski ve yeni görev unvanı teknisyen olarak belirtilen davacıya, maaş ve sair yasal ödenekler bakımından, anılan belge esas alınmak suretiyle ödeme yapıldığı, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teknisyen unvanı ile ataması yapılan davacının, ilgili mevzuat uyarınca, kadro emsallerine ulaşıncaya kadar zam ve tazminatlardan faydalanmasının mümkün olmadığı, teknisyen ve tekniker mesleki unvanlarının, birbirinden farklılık teşkil ettiği, Mahkemece davacının mesleki üst öğrenimi hakkında bir saptamaya gidilmeden, eksik inceleme ve araştırma neticesinde karar verildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Kahramanmaraş İl Telekom Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teknisyen olarak ataması yapılan davacı, 12/05/2009 tarihinde buradaki görevine başlamıştır.

21/09/2007 tarihli, Kahramanmaraş ... Üniversitesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümü mezuniyeti bulunmaktadır.

09/11/2012 tarihli başvurusuyla, anılan ön lisans mezuniyeti nedeniyle mesleğiyle ilgili üst öğrenimi tamamladığı, tekniker unvanlı personel ile maaşının eşitlendiğinden bahisle, öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması talebinde bulunmuştur.

Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 11/12/2012 tarih ve 35800 sayılı yazısı ile, 4046 sayılı Kanun uyarınca, kurum bünyesindeki emsallerine ulaşıncaya kadar zam ve tazminatlardan faydalandırılmasının mümkün olmadığı yönünde işlem tesis edilmiştir.

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36. maddesinin II numaralı bendinde; "Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci ( Hareket araştırmacısı ), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder." düzenlemesine yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, ''Zam ve tazminatlar'' başlıklı 152. maddesinin "II. Tazminatlar" başlıklı fıkrasında; görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının ( ek gösterge dahil ) brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde belirtilen tazminatların ödeneceği, anılan maddenin ''III-Ortak Hükümler'' başlıklı bölümünde; bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esaslarının ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154. madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanacağı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı; ( ... ) bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı, kurala bağlanmıştır.

05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Kapsam ve dayanak" başlıklı 1. maddesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanun'un Ek Geçici 9. maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanun'un 152. maddesine göre 2006 yılında;

a ) Ödenecek "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammının", bu Karara ekli ( I ) sayılı Cetvelde,

b ) Ödenecek "Özel Hizmet Tazminatının", bu Karara ekli ( II ) sayılı Cetvelde,

c ) Ödenecek ''Diğer Tazminatların'', bu Karara ekli ( III ) sayılı Cetvelde,

ç ) Teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimlerinin ''Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri'' başlığı ile, bu Karara ekli ( IV ) sayılı Cetvelde,

d ) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesinin, bu Karara ekli ( V ) sayılı Cetvelde, gösterildiği belirtilmiş olup, anılan Kararın "Esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları" başlıklı 3. maddesinde;

( 1 ) a ) ( I ) sayılı Cetvelin ( A ), ( D ), ( E ), ( F ), ( G ) ve ( H ) bölümlerinde yer alan zamlar ile ( II ) sayılı Cetvelin ( A ), ( B ) ve ( D ) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1 ) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli Cetvellerinde yer alan kadro unvanlarının,

2 ) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler'e göre tespit olunan kadro unvanlarının,

3 ) ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanlarının,

b ) ( I ) sayılı Cetvelin ( B ) ve ( C ) bölümlerinde yer alan zamlar ile ( II ) sayılı Cetvelin ( C ), ( E ) ve ( F ) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyerinin, c ) ( III ) sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemelerin, esas alınacağı kuralına yer verilerek, "Görevin fiilen yapılması" başlıklı 6. maddesinde ise; zam ve tazminatların ödenebilmesi için, ( I ), ( II ) ve ( III ) sayılı Cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapmasının zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İlgili mevzuatın incelenmesinden, bir kişiye tekniker unvanına ilişkin katsayı üzerinden zam ve tazminat ödenebilmesi için, her şeyden önce kişinin "Tekniker unvanlı kadroda" görev yapmasının gerektiği, kişi teknik hizmetler sınıfında görev yapsa veya kişi eğitim unvanı bakımından tekniker unvanına karşılık gelen eğitimi tamamlasa dahi, tekniker kadrosuna atanmadığı sürece anılan ödemelerden faydalanmasının mümkün olmadığı, görevin gerektirdiği hizmetlerin ilgili kadro unvanı ile yürütülmesi, bir başka ifadeyle, kişinin kadro unvanı ne ise, tarafına o kadro unvanından zam ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Dosya kapsamında ise; 21/09/2007 tarihli Endüstriyel Elektronik Programından ön lisans mezuniyeti bulunan davacının, kadro unvanının teknisyen olduğu, tekniker kadro unvanında görev yapmadığı görülmektedir.

Bu durumda ilgili mevzuat gereğince, davacının, tekniker unvanına karşılık gelen katsayı üzerinden zam ve tazminat alabilmesi için, "Tekniker'' olarak atanmasının gerektiği, bu kapsamda, tekniker kadro unvanında görev yapmayan davacıya, tekniker unvanına karşılık gelen katsayı üzerinden zam ve tazminat ödenmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında, eşitlik ilkesi gereğince davacının, atanmış olduğu kurumdaki teknikerlere ödenen zam ve tazminatlardan yararlandırılması gerektiğinden bahisle, dava konusu işlemin iptali ile dava konusu işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı özlük ve parasal hakların, davacının talebi ile bağlı kalınarak ( 01/01/2013 tarihinden itibaren ) ancak dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile dava konusu işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı özlük ve parasal hakların, davacının talebi ile bağlı kalınarak ( 01/01/2013 tarihinden itibaren ) ancak dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin temyize konu Kahramanmaraş İdare Mahkemesinin 25/04/2014 tarih ve E:2013/456, K:2014/790 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un ( Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 26.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.