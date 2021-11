Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?

Ziraat ve Halk Bankasının kamu kurumu olarak değerlendirilmesine ilişkin Danıştay kararı var. Memuriyet öncesi kamu bankalarında çalışıp öğretmenliğe atandıktan sonra öğretmenlikte kademe derece ilerlemesi için nasıl başvuru yapabiliriz? Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma kadrolu öğretmenlikte özlük haklarımızı nasıl etkiler?

Ziraat Bankası ve Halkbank 4603 sayılı Kanuna ve anasözleşme hükümlerine tabi, sermayesinin tamamı Devlete ait, işçi statüsünde personel istihdam eden kamu bankasıdır. Her iki Banka da, 4603 sayılı Kanuna tabi olması ve kamu fonu kullanıyor olması itibarıyla mülga 217 sayılı KHK'nin 2. maddesi kapsamına dahil kamu kuruluşudur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yıllık izin başlıklı 102. maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." denilmektedir. 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Yukarıda açıkladığımız üzere 217 sayılı KHK kapsamında kamu kuruluşu olması sebebiyle 20 gün veya 30 gün yıllık izne hak kazanılmasının tespitinde Bankada çalışılan sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu çalışmalarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin C fıkrasında bu neviden hangi hizmetlerin memuriyetten sayılacağı belirlenmiştir. Öğretmenlerle ilgili olarak 36/C-5 maddesinde, özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükme göre kamu bankalarında işçi statüsünde çalışılan sürelerin derece/kademe intibakınızda değerlendirilmesi mümkün değildir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre ilk dört derece kadrolara atanmak için gerekli hizmet süreleri belirlenirken 217 sayılı KHK kapsamına dahil kuruluşlarda geçen süreler de hesaba katılmaktadır. Ancak Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personel hakkında getirilen istisna sebebiyle 68/B maddesi uygulanmamaktadır.

Sonuç olarak memuriyet öncesinde kamu bankalarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak geçen sürelerin; öğretmen kadrosunda kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde dikkate alınamayacağını, 20 gün veya 30 gün izin hakkının belirlenmesinde esas alınan 10 yıllık hizmet süresinin tespitinde ise dikkate alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz.