Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Vatandaşın 'altın' endişesi
Vatandaşın 'altın' endişesi
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
Büyük müjde için gaza bastık
Büyük müjde için gaza bastık
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Ana sayfaHaberler Yaşam

Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı

Ankara'da yaklaşık 20 yıllık eşi Emine Dur'a karaciğerini verebilmek için diyete giren ve hastane koridorlarında spor yapan fedakar koca Kemal Dur, tam 15 kilo verdi. Daha sonrasında karaciğerini de eşine veren Dur, nikah masasında 'hastalıkta ve sağlıkta' yanında olacağına söz verdiğini ve bunu gerçek hayatta da yaşayabilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 19:36
Yazdır
Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı

Ankara'da yaklaşık 20 yıllık eşi Emine Dur'a karaciğerini verebilmek için diyete giren ve hastane koridorlarında spor yapan fedakar koca Kemal Dur, tam 15 kilo verdi. Daha sonrasında karaciğerini de eşine veren Dur, nikah masasında 'hastalıkta ve sağlıkta' yanında olacağına söz verdiğini ve bunu gerçek hayatta da yaşayabilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı - Tıkla İzle

Yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden ve son 2 yıldır da rahatsızlığı artarak, karaciğer yetmezliği tanısı konan 37 yaşındaki Emine Dur, eşi Kemal Dur'un karaciğerini kendisine vermesi ile sağlığına kavuştu.

Eşine karaciğerini verebilmesi için zayıflaması gerektiği söylenen Kemal Dur, sıkı bir diyete girerek ve hastane koridorlarında, evde, bulduğu her alanda spor yaparak 15 kilo verdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Emine Dur, Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Bu süreci İHA muhabirine anlatan Emine Dur, "Bana karaciğer rahatsızlığı tanısı 10 yıl önce konulmuştu. 1 yıl önce de çok rahatsızlandım, mide bulantılarım, kusma şikayetlerim artmaya ve zayıflamaya başladım. Karnım su topladı. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik ve doktorlarımızla tanıştık. Donör aramaya başladık. Ablalarımınki uyum sağlamadı. Eşim verici oldu. Eşim diyete girdi zayıfladı. Doktorlar eşime karar verdiler. Bu süreçte çok zorlandım ve hastanede yattım. Doktorlarımız çok ilgilendiler sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

"Eşime de çok teşekkür ediyorum"

Nakil olmadan önceki sürece de değinen Emine Dur, "Çok halsizdim, yorgundum, yüzüm falan sararmıştı. İştahsızlık vardı, 10 kilo kadar verdim bu süreçte. Şu an çok iyiyim. Nakil olalı 3 ay olmadı ama çok iyiyim, çok şükür. Ayaktayım çok şükür, kontrollerime geliyorum. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Benim için diyete girdi, spor yaptı, zayıfladı. Bu süreçte hastanede hep refakatçı olarak kaldı. Doktorlarımızın ve eşimin sayesinde sağlığıma kavuştum" şeklinde konuştu.

"Hastanede kaldığım sürede bizim hastanemizin koridorları maşallah çok geniş, koridorlarda spor yaptım"

Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıflayan Kemal Dur, hastalık sürecinin oldukça zor olduğunu, şu an ise sağlıklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kemal Dur, ayrıca eşine karaciğerini verebilmek için sıkı bir diyetin yanı sıra spora da çok ağırlık verdiğini ve bu süreçte hastane koridorlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz bu hastaneye mayıs ayının sonunda gelmiştik ve hareketli bir süreç olduğu için zaten bir zayıflama başlamıştı. Daha sonradan nakil işinin benden olacağını öğrenince biraz kilo vermem gerektiğini söylemişlerdi hocalarımız. O sırada diyet, spor, bayağı mücadele ettim yani. Verdik çok şükür, sağlıklı bir şekilde ameliyatımızı da olduk. Nasıl bir duygu bilmiyorum, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben sürekli hastaneye geliyordum ve hastanede kalıyordum. Hastanede kaldığım sürede bizim hastanemizin koridorları maşallah çok geniş, koridorlarda spor yaptım. Pandemiden dolayı aşağılara inemedik. Kalabalığa girmememiz gerekiyordu, hocalarımızın söylediği şekilde yaptık her şeyi. Hastanede olsun, evde olsun, her yerde spor yaptım. Spor yapmayı da pek bilmiyordum, televizyonu açtım, oradan da hareketleri öğrendim yaptım. Şu an çok mutluyuz, huzurluyuz. Allah kimseye bu sıkıntıları yaşatmasın diyelim."

"Eşi nakil olacağını duyar duymaz gece gündüz spor yaparak bizim hedeflediğimiz kiloyu verdi"

Emine Dur'un ameliyatını gerçekleştirerek, sağlığına kavuşmasında büyük emekleri olan Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu ve Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, "Az önce gördüğümüz hastamızın karaciğer rahatsızlığı vardı ve karaciğer yetmezliğine girmişti. Bizim kadavra listemizden organ beklemekteydi. Bu bekleme sürecinde organ bağışı yeterli olmadığı için süre uzadı ve hastamızın genel durumu kötüleşti. Bu sefer canlıdan nakil yapmak için araştırdık. En uygun olarak eşini seçtik. Tabii nakil yapabilmek için belirli hesaplamalarımız var. Karaciğerin boyutunun, hem alacak hastaya yetmesi hem de bıraktığımız miktarın da vericinin kendisine yetmesi gerekiyor. Bu hesaplamaları yaptığımızda vericide yağlanma tespit ettik. Belli bir kilo vererek bu yağlanmanın giderilmesinin uygun olacağını düşündük. Eşi de bunu duyar duymaz gece gündüz spor yaparak bizim hedeflediğimiz kiloyu verdi. Daha sonraki değerlendirmelerimizde de ölçümlerimizin uygun olduğuna karar verdik ve ameliyatı gerçekleştirdik. Nakil sonrasında yaklaşık 3 ay geçti, sizin de gördüğünüz gibi çiftimiz gayet sağlıklı" şeklinde konuştu.

#
Engelli maaşıyla geçinen Hatun Elibol: Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanıma versin
Engelli maaşıyla geçinen Hatun Elibol: Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanıma versin
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
İstanbul caddelerinde yabancı plakalı lüks araçlar çoğaldı
İstanbul caddelerinde yabancı plakalı lüks araçlar çoğaldı
Darülaceze'nin 77 yaşındaki bulmaca meraklısı misafiri
Darülaceze'nin 77 yaşındaki bulmaca meraklısı misafiri
Turizm merkezi Alanya dalış tutkunlarının adresi oldu
Turizm merkezi Alanya dalış tutkunlarının adresi oldu
THY çocuk misafirlerine özel seyahat setleri hazırladı
THY çocuk misafirlerine özel seyahat setleri hazırladı

Bu Habere Tepkiniz

DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

2020 KPSS DHBT sınavına giren İlahiyat önlisans mezunlarına son alımda hiç kadro açılmadı
Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Danıştay'dan özelleştirilen kurum personeline yönelik 4 önemli yeşil pasaport kararını paylaşıyoruz
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak

Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek "Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!

ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya katılan Zuhal Aşçı, karşısına çıkan 'Galatasaray' sorusuyla yarışmaya adeta damga vurdu.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir?

Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir?

Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir?