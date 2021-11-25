Yeni model 3-4 ay içinde etkisini gösterir

Yenişafak Gazetesinin haberine göre: Faiz indirim kararları sonrası art arda yaşanan kur atakları yeni ekonomi modeli ve Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenleri gün yüzüne çıkardı. Tırmandırılan kur girişimleri AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda masaya yatırıldı. Önceki gün gerçekleşen ve 2,5 saat süren toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve bazı Genel Başkan Yardımcıları yer aldı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, faizle mücadele konusunda son günlerde sıklıkla vurguladığı kararlılığı yinelediği öğrenildi. Toplantıda, faiz indirme kararları ardından kurda yaşanan artışın beklendiği, ancak ani artışların 'operasyon' olarak değerlendirildiği öğrenildi. Sabır ve sükunetle sürecin yönetilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, bugüne kadar kurulan tüm tuzaklar gibi bunun da boşa çıkartılacağı ve Türkiye'yi karanlığa sürüklemeye çalışanlara geçit verilmeyeceği vurgulandı.

3-4 AYDA BİTECEK

Toplantıda ayrıca, yüksek kurun önüne geçecek yol haritası da ele alınırken, bu durumun 3-4 ay içerisinde çözüleceği ve yeni ekonomi modelinin pozitif yansımalarının görülmeye başlanacağının vurgulandığı belirtildi. Piyasalarda artırılan tansiyona karşı soğukkanlı yaklaşımın öne çıktığı toplantının yansımaları paylaşımlara da yansıdı. Türkiye'yi faiz kuşatmasıyla zora sokmak isteyenlerin başaramayacağı mesajları verildi.

Karamsarlığa geçit yok

- TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç: Döviz kurunda yaşanan spekülatif dalgalanmayı bahane ederek karamsarlık pompalayanlara fırsat vermeyeceğiz.

- Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Ülkemize operasyon çeken emperyalistlere ve onların iş birlikçilerine aziz milletimiz de güçlü devletimiz de asla ve kat'a geçit vermeyecektir.

- İstanbul Milletvekili İffet Polat: Cumhurbaşkanımız liderliğinde açılan bu ekonomik savaşı da zaferle sonuçlandıracağız.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.

Karanlık senaryo

Toplantı sonrası kur operasyonuna karşı mesajlar Twitter'dan verildi. O mesajlardan bazıları şöyle:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Ülkemizi faiz kuşatmasıyla zora sokmak isteyenler, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunu rasyonellik dışında araçsallaştırmaya çalışmakla asla sonuç alamazlar, alamayacaklardır.

Tuzaklar boşa çıkar

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Tuzakları boşa çıkartmak için uğraşmaktan, prangaları bir bir söküp atmaktan ve vesayet odaklarıyla mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Ülkemizi kalıplara hapsetmek ve bağımlılık tuzağına çekmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde döviz kurundaki bu operasyonu da bertaraf edecek, milletimizin bize duyduğu sarsılmaz güven ile bugünü imar edecek.

Kaos planı yapıyorlar

- Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Dolar operasyonuyla ülkemizi dize getirmek isteyenler bilsin ki; Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde size asla boyun eğmeyecek, vazgeçmeyeceğiz.

- Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: Türkiye yolunda bu yürüyüş güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecek.

- Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Kaos planı yapanlar başaramadılar. Yine başaramayacaklar.