Dünyada bir ilk: Hastaya dijital 3D baskılı protez göz takıldı

Steve Varze, dünyada 3D göz protezi takılan ilk kişi oldu. Bugün Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nin Twitter hesabından "Steve Verze, dünyada dijital 3D baskılı protez göz takılan ilk kişi oldu. Steve, gözün 'harika' göründüğünü söylüyor" paylaşımı yapıldı.

BBC'nin ameliyatla ilgili haberinde 3D baskılı gözün geleneksel akrilik protez göze göre daha gerçekçi olmasının beklendiğini aktardı.

Habere göre aynı zamanda hastaların proteze uyum sağlamaları için gereken süreyi yarı yarıya azaltarak 6'dan 3 haftaya indirmesi öngörülüyor.

'Aynaya baktığımda mutsuz oluyordum'

40'lı yaşlardaki Varze, ameliyat öncesi, "20 yaşımdan beri proteze ihtiyaç duyuyorum ve hep bunun bilincinde oldum. Evden çıkarken aynaya bakarım ve gördüğüm şeyden hoşlanmam" açıklamasını yaptı.

Varze, "Bu yeni göz harika görünüyor ve 3D dijital baskı teknolojisine dayalı olduğu için gitgide daha iyi olacak" diye konuştu.

Geleneksel protez takılmadan ve boyanmadan önce göz yuvalarını şekillendirmek için hastanın 2 saatlik bir seanstan geçmesi gerekiyor. Hastaneye göre 3D baskılı protezle, üretim süreci iki ila üç haftaya inerken, ilk randevu da sadece yarım saat sürüyor.

Uyum süresi azalacak, bekleme listeleri kısalacak

Moorfields Göz Hastanesi'nin danışman göz doktoru Profesör Mandeep Sagoo, personelin tamamen dijital protez gözün potansiyeli karşısında 'heyecanlı' olduğunu belirtti.

Sagoo, "Yürütülecek klinik araştırmanın, bu yeni teknolojinin değeri hakkında, hastalar için nasıl bir fark yarattığını gösteren sağlam kanıtlar sağlayacağını umuyoruz" diyerek ekledi:

"Bekleme listelerini azaltma potansiyeline kesinlikle sahip."